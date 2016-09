Põllumehed: riik peab suutma tagada tasemel arstiabi ka maainimestele

Nii nagu põllumehed viitasid möödunud esmaspäeval aktsioonil «(M)ärkamine!» tõsistele probleemidele Eesti põllumajanduses ja maaelus, nii mõistavad põllumehed ka arstiabi kättesaadavust puudutavaid kitsaskohti ning kutsuvad üles tegema jõupingutusi, et inimeste juurdepääs raviteenustele paraneks, teatas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.

Põllumeeste esindusorganisatsioonide hinnangul on Eesti maksupoliitikas tehtud viimastel aastatel arusaamatuid muudatusi, mis on viinud suurte probleemideni erinevate eluvaldkondade rahastamisel. Tarvis on põhimõttelist arutelu, milline maksusüsteem tagaks erinevate eluvaldkondade arengu ja vajalike teenuste kättesaadavuse kõikides Eesti piirkondades. Tööandjatena mõistavad põllumehed, et töötajate hea tervis on ettevõtete edukaks toimimiseks oluline kapital. Praegu on maapiirkondade inimestele pikad ravijärjekorrad ja arstiabi kättesaadavus tõsiseks murekohaks.

Esmaspäeval kogunes kolmandat korda kodanikuühiskonna erinevaid organisatsioone koondav ümarlaud, mille eesmärgiks on teha valdkondade ülest koostööd, et elu Eesti erinevates piirkondades säiliks ja areneks. Eesti Põllumeeste Keskliidu initsiatiivil loodud koostöövõrgustikuga on liitunud Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Arstide Liidu, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO, Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti Õpetajate Liidu, kodanikualgatuse Avalikult Haridusest, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, MTÜ Eesti Maaturism, liikumise Kodukant ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad.