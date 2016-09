Kaljurand võib arvestada vähemalt poole SDE valijameeste toetusega

SDE peasekretär Kristen Kanarik ütles Postimehele, et eilsel kohtumisel hääletust ei korraldatud, kuid nii fraktsiooni ja juhatuse liikmed kui ka kohalikest volikogudest valitud valijamehed said avaldada oma arvamust. Tema sõnul oleks suurem osa soovinud toetada valimiskogu esimeses voorus Eiki Nestorit, kes aga rõhutas vajadust president valimiskogus ära valida ega pidanud seetõttu enda kandidatuuri ülesseadmist riigimehelikuks.

Kanariku sõnul toetas suurem osa eilsel koosolekul osalenud enam kui 30 valijamehest Marina Kaljuranda, kuid oli ka teiste kandidaatide pooldajaid ja neid, kes ütlesid, et Kaljurand ei oleks nende esimene valik. Samas ei soovinud ta täpsustada, mitme SDE valijamehe häälega võiks Kaljurand arvestada. Samuti ütles ta, et ei oma ülevaadet sellest, kui paljud sotsiaaldemokraadid on andnud Kaljuranna ülesseadmiseks allkirja.

Rääkides sellest, kes võiks jõuda valimiskogus teise hääletusvooru, ütles Kanarik, et ainus kindel asi on see, et teises voorus ei ole Konservatiivse Rahvaerakonna esimeest Mart Helmet. «Muus osas oleme realistlikud, nii palju, kui meedias on räägitud valijameeste häälte jagunemisest, siis see on hetkel üsna võrdne ja võimalused ennustuseks on hetkel liiga kauged,» märkis ta, kuid avaldas lootust, et lõpuks suudab valimiskogu valiku ära teha.

SDE juhatuse liige ja Tallinna valijamees Anto Liivat ütles Postimehele, et nii SDE liikmete kui valijameeste hulgas on Kaljurannal «märkimisväärne hulk toetajaid». «Millised need numbrid täpselt on, ei oska öelda, ja selge on ka see, et eilsel koosolekul ei osalenud teps mitte kõik valijamehed,» lausus ta.

Tema sõnul oli arutelul ka neid, kes avaldasid toetust Keskerakonna kandidaadile Mailis Repsile, ja neid, kes toetasid Isamaa ja Res Publica Liidu ning Vabaerakonna kandidaati Allar Jõksi. «[Reformierakonna kandidaadi] Siim Kallase toetamist vähemalt eilse koosoleku põhjal võib pidada vähem esindatud stsenaariumiks, mis ei tähenda, et Kallasel sotsiaaldemokraatidest valijameest hulgas ei võiks ühtegi toetajat olla,» ütles ta.

Liivat nentis, et kokkuvõttes otsustati eilsel kohtumisel, et ühemõttelist parteidiktaati SDEs olla ei saa, kuigi valijameeste valdava osa sümpaatia kuulub hetkeseisuga Marina Kaljurannale. «Kui Eiki Nestor välja arvata, siis on minule jätnud naisterahvad positiivsema mulje kui meesterahvad,» rääkis ta ja lisas, et toetab ka ise presidendina Marina Kaljuranda. «Arvan, et Mailis Reps on väga tubli noor poliitik, kelle paremad päevad on poliitikas kindlasti ees, ja kahju oleks teda juba praegu Kadriorule kaotada.»

Liivat avaldas lootust, et valimiskogu tuleb laupäeval oma ülesandega toime ja valib Eestile presidendi. «Pärast eilset arutelu võib arvata, et tänu paljude sotsiaaldemokraatidest valijameeste toetusele on Marina Kaljurannal üsna head šansid jõuda teise valimisvooru,» ütles ta.

Eilsel kohtumisel formuleerisid sotsiaaldemokraadid teksti, kus nimetasid oluliseks, et president laupäeval ära valitaks. Nad kinnitasid, et erakonna valijameeste seas on tugev toetus Kaljurannal, kuid märkisid ka, et SDE on demokraatlik erakond, mille valijamehed on oma otsustes vabad ega pea südametunnistuse järgi hääletades hakkama otsima endale uut erakonda.