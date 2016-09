Neli riigiettevõtet jättis küsimustele üldse vastamata. «Me ei kommenteeri antud teemat,» lausus Levira turundus- ja kommunikatsioonijuht Kristi Kurell.

Tänavu ametisse saanud Tallinna Sadama uus juht Valdo Kalm on uuest ametiautost rääkides kidakeelne. Lõpuks saab siiski selgeks, et riigihanke korras liisiti talle tänavu uus Audi A6 allroad quattro. «Universaal,» tutvustab Kalm oma sõidukit. Sellise Audi hinnad algavad 60 000 eurost.

Iga kuu maksab Tallinna Sadam juhatuse esimehe ametiauto rendimakset 745 eurot ja kindlustuse 96 eurot, lisaks kompenseeritakse kütusekulu. Juhatuse liikme Marko Raidi auto on Jaguar XF, mille rendimakse on 587 eurot ja kindlustus 80 eurot.

Eleringi juhatuse esimehele Taavi Veskimäele on tänavu liisitud uhiuus Volvo XC70. Kui palju auto maksis ja kui palju maksab selle eest iga kuu ettevõte, jätab Elering enda teada. «Auto turuväärtuse kohta saab kõige adekvaatsemat infot ilmselt automüügiportaalidest,» vastab Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster ja lisab, et autoga seotud kulud kannab Elering.

Eesti suurima riigifirma Eesti Energia viiel juhatuse liikmel on autodega seotud kulude ülempiir vastavalt lepingule 1200 eurot kuus, mis sisaldab kõiki kulusid, ületav osa peetakse liikmetel palgast kinni. Juhatuse esimees Hando Sutter sõidab siiski ringi kõigest 2013. aasta Audi A6ga, mille hind jääb eelpool nimetatutele selgelt alla.

Eesti Loto juht Heiki Kranich kasutab töösõitudeks isiklikku autot ja selle kasutamise eest talle kompensatsiooni ei maksta. Samuti ei kompenseerita bensiini vms kulusid.

«Sama põhimõte, et vajadusel kasutatakse isiklikku autot ja selle kasutamist ei kompenseerita, kehtib ka kõikide juhtkonna liikmete suhtes,» märkis Eesti Loto turundus- ja müügidirektor Annely Luikmel ja lisas, et nii ei kanna Eesti Loto ka mingeid juhtkonna töösõitudega seotud kulusid.

Väikehaigla juht kasutab koduõe autot

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) pressiesindaja teatab, et neil on ametiauto ette nähtud ainult ametikohtadel, mis eeldavad tööülesannete täitmist metsas: varumisjuhid, logistikud, metsakorraldajad, loodusvahid jt. Kuna RMK juhatuse esimehe amet nende hulka ei kuulu, saab ta kasutada ainult ta isiklikku sõiduautot.

«Kui algne investeering poleks oluliselt suurem, siis eelistaksime keskkonnasäästlikku elektriautot. Kahjuks on pikema vahemaa läbimiseks sobivad ning lisaks ka veidi esinduslikumad elektriautod oluliselt kallimad,» kommenteerib oma ametiautot BMW 530 EVR Cargo juht Raul Toomsalu.

AS Eesti Teede juhatuse esimehe Andres Agukase ametiauto on 2013. aasta linnamaastur Hyundai Santa Fe. Kahele teisele Eesti Teede juhatuse liikmele on renditud tööülesannete täitmiseks linnamaasturid Mitsubishi Outlander (2014. aasta) ja Nissan X-Trail (2015. aasta mudel), mille kulud on 386 ja 449,7 eurot.

Kuigi alles hiljuti pälvis suurt avalikkuse tähelepanu Pärnu haigla riigihange, mille käigus hangiti haigla juhatuse esimehele Urmas Sulele rohkem kui 46 000 eurot maksvat ametiautot, kasutavad ülejäänud haiglajuhid Eestis üldiselt tagasihoidlikumaid sõidukeid. Ametiautot omab vaid kuus haiglajuhti.

Räpina haigla juht Miia Sultsmann vastab Postimehe päringule, et temal on isiklik sõiduauto ja väga harva kasutab ta vajadusel koduõdedele ostetud tööautot. «Peres on meil kasutada üks sõiduauto, mida abikaasaga jagame, seega kasutan vajadusel isiklikku autot. Juhul kui pereauto on hõivatud, siis kasutan taksot. Asutus kulutusi transpordile ei kompenseeri,» vastab Hiiu ravikeskuse juht Kaidi Vainola.

Riigiettevõtete juhtide ametiautod

Ettevõte Juht Isiklik või ametiauto Kulu ettevõttele kuus Maksumus AS Tallinna Sadam Valdo Kalm ametiauto Audi A6 allroad quattro (2016) rendimakse (sisaldab korralisi hooldusi) 745 eurot + kindlustus 96 eurot, lisaks kompenseeritakse kütus ei oska öelda (hinnad algavad 60 000 eurost) AS Eesti Energia Hando Sutter ametiauto Audi A6 (2013) kuine liisingumakse on 1011,55 eurot, kompenseeritakse ka kütusekulu ca 32 000 AS Eesti Loots Peeter Vään ametiauto Toyota Land Cruiser (2014) kuumakse 600 eurot - Eesti Vedelkütusevaru Agentuur Priit Enok isiklik - (2015. aastal kulus ettevõttel isikliku sõiduauto kasutamise kulude katteks kokku 81 eurot) - AS Elering Taavi Veskimägi ametiauto Volvo XC70 (2016) ametiautoga seotud kulud kannab Elering ei oska öelda (hinnad algavad 40 000 eurost) AS Eesti Teed Andres Agukas isiklik rendimakse 503,43 eurot käibemaksuta, hinnas korralised hoolduskulud - (mobile.de andmetel 11 000-30 000) AS Eesti Raudtee Sulev Loo isiklik - - Eesti Liinirongid AS (Elron) Andrus Ossip ametiauto Toyota (2014) liisingumakse 668,15 eurot pluss käibemaks, sõidukulud makstakse vastavalt lepingule - Tallinna Lennujaam Piret Mürk-Dubout isiklik (plaanis võtta kasutusele ametiauto, kuid pole veel teada, milline) - - Riigi Kinnisvara AS Urmas Somelar isiklik kulud hüvitatakse summas 600 eurot kuus - AS Vireen Tarmo Terav ametiauto Hyundai I40 liisingu kuumakse on 221 eurot, kütuse- ja muud kulud 170 eurot kuus 17 000 RMK Aigar Kallas isiklik (ametiautod on ametikohtadel, mis eeldavad tööd metsas) - - Omniva Aavo Kärmas ametiauto Volvo XC70 (2013) Autokulu piirmäär kuus on 500 eurot, mis sisaldab liisingut, kindlustust, hooldust, remonti jne. Lisaks kompenseeritakse kütusekulu. - Eesti Loto Heiki Kranich isiklik (isikliku auto eest kompensatsiooni ei maksta, ka ei hüvitata kütusekulu) - AS Hoolekandeteenused Maarjo Mändmaa ametiauto Citroen Berlingo (2010) liising on lõppenud, kuluna kaetakse remondi-ja hooldusarved ja kütus 4500 AS EVR Cargo Raul Toomsalu ametiauto kasutatud BMW 530 - 39000-45000 Levira Tiit Tammiste ei kommenteeri ei kommenteeri ei kommenteeri Keskkonnauuringute Keskus Margus Kört juhatusel on kasutada kaks VW Touaregi ja Volvo C/XC90 aastast 2006 ning üks VW Touareg aastast 2015 ametiautode kulude (kütus, ekspluatatsiooni määrdeained, pesu) ülempiir on 400 eurot kuus -

Haiglajuhtide ametiautod