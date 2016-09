Postimehe mälumäng: kui hästi tunnevad riigikogu liikmed uut presidendikandidaati?

Kuigi EKRE fraktsioon pole siiani otsustanud, kas annab esmaspäeval riigikogus toimuvatel valimistel Kersti Kaljulaidile oma hääled, on nende saadik Jaak Madison naist üsna hästi tundma õppinud ja saavutas Postimehe viktoriinis esikoha tulemusega 10/11. Valesti läks vaid Kaljulaidi augustikuus Arvamusfestivalil peetud kõnes öeldud tsitaat. Teise koha saavutas Vabaerakonda esindav saadik Artur Talvik.

Suureks komistuskiviks sai saadikutele Kaljulaidi vanus. Pakuti, et Kaljulaid on 47-aastane. Tegelikult saab ta 47-aastaseks paari kuu pärast, tema sünnipäev on 30. detsembril ja ta on sündinud 1969. aastal. Samuti ei teadnud veel kõik, et ta on sündinud just Tartus.

Segadust tekitasid pälvitud preemiad: Kaljulaid valiti 2009. aastal aasta eurooplaseks ning 2014. aastal sai ta Avatud Eesti Fondilt Koosmeele preemia.

Kuigi Artur Talvik pakkus, et Mart Laari nõunikuna võis Kaljulaid 2002. aastal ju ka pressisõbra tiitli saada, ei ole ta seda tiitlit seni pälvinud. 2002. aastal valiti pressisõbraks hoopis Allar Jõks. Juhan Liivi luulepreemiat pole Kaljulaid samuti pälvinud, kuigi keskerakondlane Märt Sults pidas seda täitsa võimalikuks variandiks.

Kersti Kaljulaidi poolvenda Raimond Kaljulaidi ja tema ametikohta Põhja-Tallinna linnaosavanemana teadsid kõik küsitletud saadikud. Samuti tema bioloogi eriala, Tartu Ülikooli nõukogu esimehe kohta ja nelja last.

Ükski saadik ei suutnud siiski ära arvata, milline pakutud tsitaatidest võiks kuuluda Kaljulaidile. Kõige enam arvati, et Toomas Hendrik Ilvese ametiaja viimases, tänavu peetud aastapäevakõnes öeldu võiks kuuluda hoopis Kersti Kaljulaidile.

Kaljulaid ütles Arvamusfestivalil Postimehe alal peetud isamaalises kõnes nii: «Eesti-sõnas on kaks e-d. Eestlases samuti. Minu jaoks on neil kahel tähel omaette tähendus: eetiline ja enesekindel. Eetiline rahvuslus. Enesekindel eestlane.»