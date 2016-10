«Kes, siis veel kui mitte tema peaks andma hävitava hinnangu parvlaeva saagale, kus on rikutud norme ja rahvale teadlikult valetatud. Ausalt öeldes peaks Kaljulaiu poolt põrmustav avaldus parvlaeva teemal olema lausa üks tema presidendiks saamise eeltingimus. Vaid nii saaks ta tõestada, et kannab päriselt samu euroopalikke väärtusi ning on tõesti aus ja objektiivne bürokraat nagu me temast täna pimesi ju eeldame,» kirjutas Karilaid sotsiaalmeedias.

Karilaid meenutas, et Reformierakonna esimees, peaminister Taavi Rõivas on lubanud vaadata tõsise näoga Tallinna Sadama poole kui uued laevad õigeks ajaks liinile ei jõua. Tähtaeg on möödas, riigihanketingimusi on rikutud, aga keda huvitab? /…/ Taavi Rõivasel pole aga mõtet tõsise näoga vaadata enam Tallinna Sadama poole, sest sellest pole enam abi, kuna see kala mädaneb juba aastaid. Parem kutsugu kokku erakorraline kabinetiistung ja vaadaku koos peeglisse ja kui ikka probleeme ei näe, siis tehke koos mõni nartsisslik selfie,» kirjutas Karilaid.

Ta märkis, et on vaid aja küsimus, millal kerkib avalikkuse ette järgmine nelja sidruni ja parvlaeva saaga sarnane korruptsioonilugu. «Ja veel järgmine ja veel järgmine. Ja kas me ise ja meedia on taas nii tuimad, et laseme sel jälle juhtuda ja karavan läheb edasi. Ja kas jälle on ka meie uus president vait...» küsis Karilaid.