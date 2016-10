Mart Kadastik läheb Juku-Kalle Raidi raamatu vastu kohtusse

«Juku-Kalle Raid andis eelmisel nädalal välja brošüüri, kuhu on kogutud mitmed minu 80. aastatel kirjutatud artiklid, aga ka Indrek Tarandi, Mihhail Lotmani jt. autorite meedias ilmunud tekstid. Neid materjale seob dissidentide teema, mida käsitlen ka oma elutööraamatus «Nüüd ma siis kirjutan». Mõistan Juku-Kalle Raidi, kes tahab oma vaatenurka esitada, aga ma ei mõista, miks ta peab KGB lahtisest uksest pettuse abil sisse hiilima,» teatas Kadastik. Ta jätkas, et iga müügile tulev raamat tuleb kanda ISBN registrisse.

«Juku-Kalle Raid on ISBN koodi taotledes esitanud valeandmeid, märkides oma raamatu autoriks minu nime. Sellega rikkus ta minu isiku- ja autoriõigusi. Minu artikleid - sõltumata sellest, kas need meeldivad või mitte – ei ole kellelgi õigust ilma minu nõusolekuta oma raamatus avaldada. Õigusvastane on ka selle raamatu kujundamine ja esitamine viisil, mis loob mulje, nagu oleksin mina kõnealuse brošüüri koostanud,» selgitas Kadastik oma kaebuse põhjust.

Kadastik lisas, et kahjunõude määr sõltub sellest, millist valmidust ilmutavad asjaosalised õigusrikkumise lõpetamisel ja tehtu heastamisel.

Ajakirjanik Juku-Kalle Raid teatas möödunud nädalal oma Facebooki leheküljel, et tema kirjastus Ema & Isa annab välja raamatu «Paradokside puntras». Raamat sisaldab artikleid, mida Mart Kadastik avaldas 1980. aastatel ajakirjanduses Jaak Kalju pseudonüümi all.

Raid sõnas, et Kadastik kirjutas Jaak Kalju nime all vabu inimesi, nagu Lagle Parek, Heiki Ahonen, Solženitsõn ja Enn Tarto vaenavaid artikleid ajalehtedes Edasi ja Kodumaa. Wikipedia andmetel on Kadastik kinnitanud, et ta pole andnud KGB-le informatsiooni, küll aga on ta ajakirjanikutöös kasutanud KGB andmeid.

Raid põhjendas raamatu «Probleemide puntras» ilmumist asjaoluga, et Kadastiku annab välja raamatu «Nüüd ma siis kirjutan», milles keskendub ajalehe Postimees ja meediaettevõtte Eesti Meedia ülesehitamisele. Raidi sõnul ei pööra Kadastik raamatus aga piisavalt tähelepanu oma tegevusele 1980. aastatel, seega annab ta artiklikogumiku välja «ajaloolise tõe huvides».