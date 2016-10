Eesti sõlmis diplomaatilised suhted Paapua Uus-Guineaga

Suursaadik Unga kohtus ka Canberras visiidil viibiva Paapua Uus-Guinea välisministri Rimbink Patoga, teatas välisministeerium.

Kohtumisel arutati võimalusi arendada Eesti ja Paapua Uus-Guinea suhteid, sealhulgas majanduse ja IT vallas. «Meil on hea meel, et Paapua Uus-Guineal on huvi Eesti e-lahenduste vastu. Näeme siin mitmeid võimalusi koostöö arendamiseks. Majanduskontaktide edendamisele aitaksid kaasa ettevõtjate vastastikused visiidid,» ütles Unga.

Samuti räägiti kohtumisel väikeriikide rollist rahvusvahelises poliitikas ning arutati vastastikuste kandidatuuride toetamist rahvusvahelistes organisatsioonides.

Paapua Uus-Guinea Iseseisvusriik, kus elab 6,79 miljonit inimest, asub Austraalia ja Okeaania maailmajaos. Riik hõlmab Uus-Guinea saare idaosa ja mitmeid väiksemaid saari, millest suurimad on Uus-Britannia, Bougainville ja Uus-Iirimaa. Paapua Uus-Guinea pealinn on Port Moresby. Riigikeeled on tok-pisin, inglise ja hirimotu.