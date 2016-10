10 olulist uudist, mida võiksid teada

Kardashianide suguvõsa hiilgus ja viletsus

Kopp-kopp – kes on? – Kopp-kopp – kes on? – Kopp-kopp – kes on? – Philip Glass. Selline on üks anekdoot minimalistlikust heliloojast Philip Glassist. Oleks too helilooja koputanud esmaspäeval reality-tähe Kim Kardashiani Pariisi korteri uksele, oleks enam kui kümne miljoni dollari väärtuses juveele tõenäoliselt Kimil jätkuvalt laekas seisnud.