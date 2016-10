Pildid: IRList pettununa lahkunud Jaan Männik arutas koostööd sotsidega

Veel mullu suvel Margus Tsahkna kõrval IRLi uueks esimeheks pürginud Männik ütles septembri lõpus Postimehele, et pettus erakonna juhtimises. Parteist lahkumisel said tema sõnul määravaks ühised majanduslikud vaated SDEga. Nimelt koges ta enda sõnul Eesti Arengufondi nõukogu liikmena korduvalt, et tema ja endise majandusministri Urve Palo arusaamad kattuvad.

Tänavu juulis kohtuski Männik nii Palo kui sotside esimehe Jevgeni Ossinovskiga, mille tulemusena sai ta pakkumise hakata vedama SDE projekti, mille eesmärk on vähendada Eesti elanike palgavaesust.

Milles projekt täpselt seisneb, ei soostunud Männik septembri lõpus veel avaldama, ent ütles, et sellega tehakse algust pärast presidendivalimisi. Projekti lõpp-eesmärk on poliitiline: saavutada parteide ühisotsus, et Eestis hakkaks miinimumpalka määrama valitsuse asemel parlament. Välistatud pole ka teised lahendused, näiteks madalapalgaliste vabastamine maksudest.

«Kuidas see tehniliselt välja näeks, on veel vara öelda,» ütles Männik, kelle sõnul on veel pikk tee minna. «Aga Eestis peaks miinimumpalga saaja teenima vähemalt 700–800 eurot,» lisas ta.

Männiku sõnul on ta Ossinovskile ja Palole kinnitanud, et vähemalt 2016. aastal ühtegi erakonda ei astu. «Aga järgmine aasta ei ole välistatud.»

Männik liitus IRLiga 2015. aasta 20. mail. 6. juunil peetud suurkogul kandideeris ta IRLi esimeheks, kuid jäi häältega 210:685 Margus Tsahknale alla.