Sotsiaalkomisjon arutab hambaravihüvitisi suurendavat eelnõu

Eakatele, rasedatele, alla 1-aastaste laste emadele ja teistele hüvitist juba saavatele inimestele suureneb hambaravihüvitis kuni 85 euroni aastas. Sotsiaalkomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul paraneb tuleval aastal hambaravi kättesaadavus kõigile, teatas riigikogu pressiteenistus.

«Kui hetkel hüvitab riik eakate hambaravi 19,18 eurot aastas, siis seaduse vastuvõtmisel kuni 85 eurot. Kui rasedate ja alla 1-aastaste laste emade hambaravihüvitis on praegu 28,77 eurot, siis tuleval aastal on see kuni 85 eurot,» ütles Kokk ning lisas, et masu ajal kaotatud täiskasvanute hambaravihüvitise taastamine oli koalitsiooni üks olulisi lubadusi.

Eelnõu järgi hakkab haigekassa hüvitama ravikindlustatud täiskasvanutele kuni 30 eurot aastas esmavajalike hambaraviteenuste raviarvetest, kui patsiendile esitatud raviarve või raviarvete kogusumma on 60 eurot aastas.

Vanaduspensionärid, töövõimetuspensionärid ja osalise või puuduva töövõimega inimesed, üle 63-aastased inimesed, rasedad, alla 1-aastase lapse emad ning kõrgenenud ravivajadusega inimesed hakkavad saama hambaravihüvitist kuni 85 eurot igal aastal. Haigekassa maksab kinni 85 protsenti hambaravi esmavajalike teenuste raviarvest, arvestusega, et patsiendile esitatud raviarve või arvete kogusumma ei ületa 100 eurot aastas.

Eakatel jääb alles hambaproteesihüvitis 255 eurot kolme aasta peale. Et inimesel oleks proteesihüvitist võimalikult mugav saada, siis ta tulevikus enam taotlusi esitama ei pea, vaid haigekassa arveldab proteesi valmistajaga ise.

Senised hüved lastele ja vältimatule abile ei kao. Haigekassa tasub kõigi alla 19-aastaste kindlustatud inimeste hambaravi eest ning ravikindlustatud täiskasvanute vältimatu abi eest. Kindlustuseta inimeste vältimatu abi tasutakse riigieelarvest.

Sotsiaalkomisjoni liikme Dmitri Dmitrievi sõnul on hambaravihüvitise taastamine inimese tervise seisukohalt igati õige samm, sest rahapuuduse tõttu ravimata hambahaigusest võib areneda mõni teine, raskemalt ja kallimalt ravitav haigus.

«Mul on hea meel, et pika aja möödumisel jõudis valitsuskoalitsioon samale seisukohale, mida on aastaid kaitsnud Eesti Keskerakonna fraktsioon. Oleme seisnud hambaravihüvitise kaotamise vastu ning hiljem juba selle taastamise eest,» ütles Dmitriev.

Valitsuse algatatud eelnõu tutvustavad sotsiaalkomisjonile tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning Haigekassa esindajad esmaspäeva ennelõunal.