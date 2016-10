Keskerakonna peasekretäri kohusetäitja «Radaris»: aastaid on Edgar ainuisikuliselt otsustanud, kuhu raha kulutatakse

«Minu kriitika on olnud aastakümneid erakonna rahaasjade ajamise ja eelarvest kinnipidamise suunas. Olen aastast 2002 erakonna juhatuses olnud. Tihti on jäänud minu jutt hüüdja hääleks kõrbes. Aga kui on eelarve vastu võetud, siis peab sellest kinni pidama, mitte tegema äkkotsuseid kitsas ringis või ainuisikuliselt, et nüüd on vaja, kulutame sinna või nüüd on vaja, kulutame tänna,» räägib Aab saates.

Jaak Aab võtab kaameragrupi vastu erakonna kontoris ajal, mil Edgar Savisaar kohal viibib. Kui Edgar ajab oma asju esimesel korrusel, siis Jaak toimetab teisel korrusel. Mehed püüavad kokku mitte eriti saada.

«Võin ausalt välja öelda, et Edgar ei tunnista, et Oudekki Loone on ametist vabastatud,» sõnab Aab. Ehkki erakonna esimehel on õigus paluda peasekretäri abi erinevates küsimustes, pole ta seda siiani Jaaguga teinud. «Selle aja jooksul pole ta kordagi minu poole pöördunud,» ütleb Aab.

Sel ajal kui Aab valmistab ette erakonna erakorralist kongressi, mis toimub 5. novembril Paide spordihallis, peab Savisaar nõu oma lähimate kaaskondsetega.

«Edgar pole täpselt öelnudki, kas ta kandideerib uuesti esimeheks või mitte,» räägib Aab. «Aega 5. novembrini on veel päris palju. Eks ta peab siis otsustama, kas ta kandideerib või ei kandideeri.»