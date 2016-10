Loone: Toobal jättis mulle lahkudes ainult kausta nimega «Erakond»

«Sellest oli natuke kahju, et Toobal lahkus ilma selleta, et oleks üldse saanud mulle midagi üle anda,» rääkis Loone ETV saates «Kahekõne», vahendas ERRi uudisteportaal.

Tema sõnul jättis Toobal lahkudes talle arvutisse ainult kausta nimega «Erakond», milles oli suur hulk faile, kuidas erakond on valimisi teinud ja palju muud praktilist informatsiooni.

«Ja siis hakkasid mulle helistama inimesed, kes hakkasid ütlema, et mul oli Priiduga see või teine kokkulepe, Priit oli palunud, kuna tema lahkumine ei olnud sõbralik, et ta ei tahtnud kuu aega üldse kellegagi rääkida - ma mõnes mõttes mõistan seda ja ma austasin seda, aga siis mul tuli kontrollida, kas inimesed mõtlesid välja, et oli Priiduga kokkulepe,» meenutas ta. «Mõtlesin, et kui paberit ei ole, siis ei ole kokkulepet ka, te ju saate aru, teisalt on mulle väga oluline, et erakond peaks oma lubadusi».

Küsimusele kuidas saab erakond nii toimida, et erakonna juht ei ole teadlik peasekretäri tehingutest, vastas Loone, et see on küsimus Priit Toobalile, ise oli Loone sel ajal Keskerakonna lihtliige ja ta ütles enda sõnul ka peasekretäriks saades selgelt, et vastutab ainult nende asjade eest, mida ta ise teeb.