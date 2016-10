Musta 2007. aasta BMW-d müünud Sten Vesker sai eile kella poole kahe paiku päeval Ülemiste keskuse parklas kokku ostjaga. «Tulin autost välja, sest ostja soovis ise sõita teenindusse ja ta sõitis lihtsalt autoga minema. Telefon ja kõik jäi autosse. Jooksin ja pidasin kinni esimese auto, et teha kõne politseisse,» rääkis Vesker.

Tegelikult helistas «huviline» talle juba eile hommikul. Siis saadi esimest korda Ülemiste parklas kokku. «Tagantjärgi jah, ta võis tunduda kahtlane. Ta uuris auto kohta vähe ja tegi ringi, aga inimesed ostavad auto nii, et sissegi ei istu. Ta ütles, et vaatab veel ühte autot ja helistab tagasi. Paari tunni pärast tuligi kõne.»

Veskeri sõnul oli tegemist umbes kahekümnendates noore mehega. «Tal ei olnud narkomaani välimus, aga oli selline kõhna kehaehitusega, väriseva häälega ja väga häbelik mees.»

Vesker kardab, et tegemist oli n-ö tankistiga, kes sõitis autoga kiiresti garaaži. Tänases politseiinfos oli kirjas, et eile ärandati 2007. aasta must BMW 320D numbrimärgiga 069 BKS.

Politseisse tegi mees kohe avalduse. Kohas, kus vargus toimus, kaameraid ei olnud, kinnitas Vesker. «Olen siiani teadmatuses, telefoni järgi saaks ju asukohagi positsioneerida,» oli Vesker täna hommikul üllatunud, et politsei pole avalikult auto varastanud meest siiani kätte saanud.

Auto leiti üles

Täna pärastlõunal ütles Põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava, et politseile laekus eile pealelõunal tõepoolest teade, et Tallinnas Suur-Sõjamäe tänavalt on varastatud sõiduauto.

«Info edastati kõikidele politseipatrullidele ning üks ekipaaž saadeti koheselt piirkonda ning selle lähiümbrust kontrollima. Kriminaalpolitseinikud asusid paralleelselt selgitama juhtunu asjaolusid ning viima läbi esmaseid menetlustoiminguid,» kirjeldas ta.

Esmase uurimise käigus kontrolliti mitut uurimisversiooni ja auto lisati ka tagaotsitavate sõidukite nimekirja.

«Täna kella 11 ajal leiti tänu tähelepaneliku inimese teatele nimetatud sõiduk Väike-Sõjamäe tänavalt,» rääkis Aava. Sündmuskohal töötanud politseinikud tegelevad nüüd teo toimepanija ja tema võimaliku motiivi väljaselgitamisega.

Autosid varastatakse vähem

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo politseimajor Toomas Jervson märkis, et autode vargused on viimastel aastatel olnud järjepidevalt langustendentsis.

«Aastas jõuavad meieni väga üksikud juhtumid, mille käekiri viitab professionaalsele, autoavargustele spetsialiseerunud kurjategijale. Paljude juhtumite taga on inimestevahelised omandivaidlused või omavolilised kasutamised, kus näiteks lõbusõidu eesmärgil võetakse auto, mis veidi hiljem omanikule siiski tagastatakse,» sõnas Jervson.

Politseimajor toonistas, et auto müügitehingut tegema minnes tuleb alati eelnevalt kontrollida võimaliku ostja tausta, paludes inimesel esitada oma andmed ning viies ise läbi interneti abil põgus taustauuring. «Kokkusaamiseks tuleks valida rahvarohke koht, mis on varustatud turvakaameratega. Proovisõidule soovitan alati ise kaasa minna,» andis Jervson nõu.