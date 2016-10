Oviir palus EASi nõukogul hinnata aastatel 2007 kuni 2016 EASi juhatuse poolt tehtud otsuseid OÜle Ermamaa turismitoetuse abikõlbulikkuse perioodi peatumise-pikendamise ja tagasinõude osas.

«See info, mis minul on juhatuste käest saadud, selle järgi peaks olema kõik asjad korralikult ja õigesti tehtud, aga kuna see on teema, mis on nii selgelt riivanud ühiskonna õiglustaju, palusin vaadata kogu see aegrida ja otsused järgi, kas tõesti on siis järgitud kõiki tol hetkel kehtinud norme,» selgitas Oviir Postimehele. «Kuna minu info on juhatuse käest, palusin, et see tellitaks väljastpoolt organisatsiooni.»

Oviir lisas, et tema palve oli, et audit saaks tehtud võimalikult ruttu. «Andsin suunise nõukogule alles täna ja tean, et esmaspäeval teevad nad telefonikoosoleku, et audit otsustada ja tellida. Nõukogu korraline koosolek on 2. novembril, nii et kui võimalik, sooviksin, et seal oleks juba võimalik auditi tulemustega tutvuda või kas või näha vahekokkuvõtteid sellest.»

Oviir soovib, et esile tuleks kogupilt ning otsuse osas ei jääks kahtlusi. «Need kahtlused on halvad nii toetuse saajale kui ka organisatsioonile, kes toetuse andis.»