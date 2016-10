Tänane Eesti Päevaleht kirjutab, et mitu Keskerakonna fraktsiooni ja erakonna juhatuse liiget kinnitas lehele anonüümselt, et üks kontorisse tungija oli riigikogu liige Oudekki Loone.

«See on puhas laim, puhas väljamõeldis. Ei ole isegi mingeid tõendeid, et midagi oleks üldse kontorist ära võetud,» vastas Keskerakonna endine peasekretär Oudekki Loone süüdistustele. Ta lisas, et ka Tartu piirkonna revisjon ei ole täheldanud, et raha oleks puudu.

Loone sõnul püüdis Aadu Must teda erakonna sees varguses süüdistada. «Pärast seda, kui minu advokaadid talle meelde tuletasid, et valeinfo andmine on Eesti vabariigi seadustega keelatud, siis võttis ta paar sammu tagasi ja ütles, et ta arvab, kindlasti see mina ei olnud,» rääkis Loone.

Loone avaldas oma sotsiaalmeedia kontol ka osa Aadu Musta talle saadetud kirjast ja kirjutas: «Kohe kui kongress läheneb, siis hakkavad inimesed püüdma preemiat «kõige alatum poliitik». Härra Aadu Must muu hulgas püüdis mind ka kevadel sellesama looga, mida EPL täna levitab, Edgar Savisaare ja Priit Toobali ees halba valgusse seada.»

«Ma arvan, et võib-olla kellelgi tuli hirm, et äkki hoopis mina hakkan Keskerakonna esimeheks. Mingisugune põhjus peaks olema, miks inimesed tegelevad sellise võimuvõitluse meetodiga, mille kohta ameeriklased ütlevad ratfucking*. Täiesti mõttetu ja inetu süüdistus,» lisas Loone Postimehele.

Politsei avalduse peale väärteomenetlust ei alustanud. «Avalduses väljatoodu põhjalikul kontrollimisel võttis politsei vastu otsuse väärteomenetlust mitte alustada. Nimelt, asjaolude kontrollimisel ei ilmnenud midagi, mis annaks alust kellegi konkreetse isiku suhtes süüteovastutust kohaldada,» kommenteeris Tartu politseijaoskonna politseikapten Kert Kotkas.

Protokollid ja sularaha olid politsei selgitusel väidetavasti küll kadunud, ent nende kadumine ei olnud seostatav ei omavolilise sissetungi või vargusega nagu avaldaja avalduses välja tõi.

Aadu Musta pole Postimehel täna telefonitsi tabada veel õnnestunud.

*Ratfucking tähistab ameerika slängis poliitilist sabotaaži või räpaseid trikke.