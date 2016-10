Välisministeeriumi pressiesindaja ütles Postimehele, et Kaljurand asub esmaspäeval ministeeriumi teenistusse Euroopa Liidu eesistumise küberjulgeoleku nõuniku tähtajalisele ehk järgmise aasta lõpuni moodustatud ametikohale 0,5 koormusega. Kaljuranna kuupalk on tema sõnul 1250 eurot.

Kaljuranna peamiseks tööülesandeks on nõustada ministeeriumi küberjulgeoleku küsimustes ELi eesistumise ja selle ettevalmistuste vältel. «Meie huvides on, et Euroopa Liidus tekiks ühine arusaam, kuidas reguleeritakse küberjulgeolekut, ning oluline on liikmesriikide seni erinevate praktikate suurem ühtlustamine. Üheks eesmärgiks on tagada ka tihedam infovahetus küberjulgeoleku küsimustes NATO ja ELi vahel,» ütles ministeeriumi pressiesindaja.

Lisaks jätkab Kaljurand tööd Eesti esindajana ÜRO riiklike küberekspertide rühmas, kus ta on osalenud alates 2014. aastast.

Nädala alguses kirjutas Kaljurand sotsiaalmeedias, et on saanud mitmeid pakkumisi ka erinevate projektide juhtimiseks ning loenguteks rahvusvahelistest suhetest ja diplomaatiast. Novembris alustab ta enda sõnul esimese nädalase kursusega Kiievi riigijuhtimise ja poliitika koolis.

«Ja loomulikult jätkan kohtumiste ja loengutega Eestis. Mul on väga hea meel, et noored soovivad kohtuda ja arutada nii välispoliitikat kui ka laiemalt ühiskonnas toimuvat,» kirjutas ta ning lisas, et samuti jätkab ta tegevust heategevusprojektidega.