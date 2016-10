Partsi tee Euroopa Kontrollikotta tõotab tulla raske

Eestist valitud Euroopa Parlamendi kuuest saadikust saab Juhan Partsile eelarvekontrolli komisjonis küsimusi esitada Indrek Tarand, kes on selle komisjoni liige, kirjutas ERRi uudisteportaal.

«Mina teen kõik selleks, et Juhan Partsi ei mõõdetaks parteiliselt, vaid mõõdetaks teda kui isikut, kes on kahtlemata eestimeelne ja värvikas isik, kuid kes on oma poliitikutee jooksul resideerinud otsuste üle, kus on raha võib-olla mitte kõige otstarbekamalt kasutatud,» rääkis Tarand «Aktuaalsele kaamerale».

Reformierakonna ridadest Euroopa Parlamenti valitud Urmas Paet tõdes, et otsus, mille parlament teeb, on soovituslik ja otsuse teeb nõukogu. Paet arvas, et Partsi puhul vajab selgitamist tema aktiivne päevapoliitikas osalemine.