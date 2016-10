Tema sõnul pole lõppkokkuvõttes mitte mingit vahet, millise auto rooli inimene istuma satub, vaid küsimus on selles, kui riskeerivalt ta liikluses käitub. «See, kas ta teeb seda Opeli, BMW, Audi või Nissani roolis, ei oma mingit tähtsust,» ütles ta, kinnitades, et sellised autod, mis on populaarsemad, ei tõmba kindlasti kuidagi erilist tüüpi inimesi ligi.

«Tegelik pilt on selline, et neid autosid, mida on rohkem, nendega juhtub ka rohkem liiklusõnnetusi ja see korrelatsioon on väga lihtne ning selline häbimärgistamine alusetu, kuigi liikluses seda väga sagedasti tehakse,» ütles Sirk. Tema sõnul põhjustavad niisugused arvamused põhjendamatut hüsteeriat, tekitades alusetult tundmusi, nagu teatud autoga sõitva isiku käitumine oleks ohtlikum või halvem.

«Kui keegi enda jaoks selle sildi külge paneb, siis ta seda ainult näebki. Empiirilised hinnangud on alati ohtlikud, aga mitte midagi tähendavad. Oluline on ainult seesama tihend, mis on juhiistme ja rooli vahel, olenemata sõiduki margist. Auto pole kunagi see, mis õnnetusi põhjustab, selleks on paraku rooli keeravad inimesed,» selgitas Sirk.