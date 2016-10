Moskvast saabunud Savisaar: käisin oma jala üle arutamas

Erakonnakaaslaste teadmata Moskvasse sõitnud Edgar Savisaar jõudis täna kell 13.38 rongiga tagasi Balti jaama. Rongile oli vastu tulnud ka autogrammi küsiv noormees.

Savisaar külastas enda sõnul Moskvas arste. «Ma käisin oma jala üle arutamas,» selgitas ta.

Altkäemaksu andmises teatas, et ta ei kavatsegi rääkida, kellega ta Moskvas veel kohtus, kuid enda sõnul kohtus ta seal «mitmete inimestega».

Küsimusele, kas Savisaar on otsustanud kongressil esimeheks kandideerida või mitte, vastas ta, et sinna on veel nädal aega. Tegelikult tuleb Savisaarel kongressil kandideerimiseks nõusolek anda hiljemalt homme.

Garantiikirjade skandaali kohta ütles Savisaar, et need võttis läbiotsimise käigus küll kapo ära, nagu ta ka ise Facebookis kirjutas, ent seda mitte Hundisilmal, vaid Poskas. «Mina ei olnud Poska majas,» ütles altkäemaksu skandaali sattunud Savisaar.

Küsimusele, kas Yana Toomist võiks nüüd saada Keskerakonna esimees, vastas Savisaar: «Küll me näeme seda, sinna ei olegi enam kaua aega jäänud.» Opositsioonipoliitik lisas, et Yana Toom meeldib talle väga. «Ta on hea tüdruk,» lisas Savisaar.