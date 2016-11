Reformierakond võib suureks muutuseks valmis olla, aga Keskerakond valitsusse ikka ei kõlba?

«Me ei ole rahul selle olukorraga, mis Eestis täna on kujunenud,» tegi IRLi esindanud Marko Mihkelson otsa lahti, et seejärel süveneda margustsahknalikult seisaku motoriseerituse iva otsimisele. «Me oleme täna tegelikult olukorras, kus suure tõenäosusega meie lapsed elavad kehvemini kui meie. Me ei näe, et nendele küsimustele valitsuses lahendusi otsitakse. See ei tähenda, et me otsime väljapääsu nii-öelda koalitsioonist, aga küsimus on selles, kuidas leida lahendusi Eesti ees seisvatele probleemidele,» leidis Mihkelson.

Poliitika kriitikaga jätkas Andres Anvelt SDEst: «Sellesse koalitsiooni minek ei ole olnud meile lihtne. Kui vaatajad mäletavad, siis see oli natuke rohkem kui aasta tagasi, augustis 2015, kui meil volikogu tegi vaheotsuse, kas jätkata koalitsioonis või mitte. See oli suhteliselt napp hääletus ja väga paljud inimesed erakonnas jälgivad siiani teraselt meie fraktsiooni käitumist selles koalitsioonis.»

Siseminister Hanno Pevkuri õlule jäi koalitsiooni kaitsmine koalitsiooni enda eest: «Kui vaadata tegelikku elu, siis asi pole üldse hull! Haldusreform on vastu võetud, teeme suuri investeeringuid: piir, Tartu maantee, ka eripensionite otsus on kabinetis tehtud.» Ja kuigi valitsus vahetevahel kirglikult vaidleb, on see Pevkuri hinnangul normaalne ja selle kõrval tehakse ka otsuseid.

Reformierakonna arrogants

Ent Pevkuri enesekaitse sütitas hoopis uue vastuseisu - lisaks otsustamatusele hakkas Andres Anvelt Pevkurile ette heitma ka Reformierakonna juhtimisstiili. «Praegu ma vaatan, jälle see sama arrogants: Reformierakonna juhtimisstiil on kõige pädevam, me oleme kõik väikesed õpilased…»

Pevkur: «Andres, ma pole nii öelnud.»

Anvelt: «Kuula nüüd rahulikult!»

Pevkur: «Ma kuulan väga rahulikult!»

Andres: «Kui sa räägid, kuidas on tehtud suuri asju, siis millega on vahepeal peaminister tegelenud?! Terve rida, kümnetes asjad, kogunevad kabineti nurka kuhja ja ootavad ise lahendumist.»

Pevkur: «Aga tead sa, palju on lahenduseta asju?»

Anvelt: «Tean küll, väga hästi tean. Pool aastat ei tegeletud millegi muuga, sest teie tegelesite sisekaemusega, kes on teie presidendikandidaat, jälle ootasite, et äkki IRL ja SDE otsustavad.»

Pevkur: «Pool aastat ootasime seda, et meil oleks kabinetis olemas rahandusminister, sest valdav enamus punktidest olid seotud rahandusministeeriumiga. Ja rahaküsimustega.»

Anvelt: «See on demagoogia. Tegelikult neid otsuseid lihtsalt lükati edasi. Ja oodati seda, et see asi laheneb kuskile ära. Ja nüüd äkki, kui läks poliitikas natuke närviliseks, kuna Keskerakond seisab mingi lävepaku ees, nüüd on homne (tänane – toim.) kabinet ülekoormatud, kus tahetakse vastu võtta kõik…»

Pevkur: «Täiesti normaalne kabinet on, neli punkti.»

Andres: «Ei ole. Need asjad lähevad veel edasi!»

Keskerakonna plahvatav aku

Stagnatsiooni üle tülitsevate koalitsioonikaaslaste sekka tõi teemamuutuse tuuli lõpuks Mailis Reps. «Küsimus on, kas Reformierakond on valmis ütlema, et samamoodi edasi ei saa. Ühiskonnas on probleemkohti, mille lahendamist on edasi lükatud. On seisakumärke, mida on nähtud juba aastaid, aga ei ole tahetud piisavalt analüüsida. On dogmasid, mis sellisena, nagu nad täna on, enam edasi ei vii.»

Nendele mõtetele reageerinud Pevkuri sõnul ollakse muudatusteks muidugi valmis. Ent kas üks murtavatest dogmadest võiks olla üheksaaastase pausi järel võimuliit Keskerakonnaga?

Anvelt pole selles aga ülearu kindel, võrreldes Keskerakonda plahvatava akuga Samsung Note 7 mobiiltelefoniga. Alust annab selleks Heimar Lengi ähvardus, et Keskerakonna fraktsioon lõheneb, kui laupäeval saab erakonna uueks juhiks Jüri Ratas. «Kui valitakse uus esimees, siis on erakond küll muutunud, aga see on nagu demovariant. Hakatakse teda vaatama, konkurents poliitilisel turul kindlasti suureneb, sest tuleb juurde 27 riigikogu liiget, kes oleks teoreetiliselt võimalikud koalitsioonipartnerid. Aga see ei tähenda, et peale seda hakkab toimuma hirmus tormijooks. Kui uus toode on turul, siis võib juhtuda nii, et ühel hetkel aku lõhkeb ja siis kutsutakse see tagasi,» kuulutas Anvelt.

Repsi hinnangul midagi õhku ei lenda, ent Keskerakonna populariseerumine koalitsioonipartnerina tekitab kahtlemata muret Reformierakonnale. «Kui vastandumis- ja isolatsioonipoliitika ära langeb, on Reformierakonnal üks ja väga selge probleem ja seda rahutust Reformierakonnas me ka näeme. Ja selgelt ta ju langeb ära, sest mitte keegi ei usu seda juttu, mida püüab Reformierakonna üks või teine poliitik rääkida, et justkui Keskerakond on endiselt kuidagi ohuks. See jutt ei ole mitte kellelegi tõsiseltvõetav.»

Jätke (Kremli) võtmed väljapoole

Varjamatult valitsusse pürgimisele vihjav Reps jätkab: «Täna on esimest korda olukord, kus – nii nagu saatejuht ütles – toimub urisemine või pahameel või on see aus vastureaktsioon, et teie liider (Taavi Rõivas – toim.) on väga nõrk. Või on ühiskonnas tüdimus sellisest tavalisest poliitilisest käitumisest. Sest justkui kõik negatiivne on teiste partnerite süü ja justkui kõik ilus on Reformierakonnal. Ja kindlasti Keskerakond seda olukorda muudab. Ei ole täna võimalik öelda, et ei ole justkui alternatiivi. On alternatiiv!»

Kuna Reps ütles kolmapäeval Kuku raadio saates «Vahetund Postimehega», et Keskerakond jätab Kremli ukse lahti ja koostööprotokolli Ühtse Venemaaga ei lõpeta, ei väljendanud Pevkur just üleliia suurt kindlust alternatiivi alternatiivsuse suhtes. «Üks väga oluline asi, mis vajab selgitamist, just sinu poolt on see sama tänane (kolmapäevane – toim.) lause Kremli ja uste teemal, et kas on uksed lahti, uksed kinni, kus on võtmed, kus ei ole, et kas on võtmed väljaspool või seespool. Ma arvan, et sa peaksid selle ära selgitama Eesti rahvale. See vajab selgitamist.»

«Väga lihtne, Keskerakonnal on väga selge seisukoht – ühelt poolt me peame lugu erinevatest rahvustest, kes elavad Eestis. Aga ei välispoliitiliselt ega ka julgeolekupoliitiliselt sellel teemal kompromisse teha ei saa,» selgitas Reps, kelle allkiri on muide ka sellelsinasel koostööprotokollil.

Repsile andis vastulöögi taas Pevkur, kelle hinnangul tasuks uksed ikka kinni hoida, vähemalt seni, kuni Kremlis on selline juhtimisstiil, nagu praegu. Mille peale Mihkelson teatas, et 2005. aastal ei olnud Keskerakonna koostööprotokoll Ühtse Venemaaga Reformierakonna jaoks segavaks faktoriks valitsuse moodustamisel.

«Kui räägitakse mingist Kremlist ja mittekremlist, olgem tõsised, küsimus oli selles, et mis on seisukoht nõndanimetatud protokolli osas. Sai täna (kolmapäeval – toim.) veelkord üle korratud ja sai ka siin saates uuesti korrata, et tegemist on täiesti selgelt külmunud dokumendiga. Ja meie jaoks on ta külmunud ja sinna külmunud seisusesse… meil ei ole isegi mõtet seda arutada, sest ei ole olemas mingit elus dokumenti. Ja nii lihtne ta ongi,» lõpetas Reps, andes sellega mõista, et Keskerakond on, noh, ikkagi Keskerakond.