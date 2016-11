Politoloog: Savisaarel oleks keeruline taas partei etteotsa pürgida

Pettai hinnangul ei olnud Savisaare tänane käik üleliia üllatav, sest selle võimaluse üle oli ennegi spekuleeritud. Küsimusele, kas Keskerakonna kauaaegse esimehe tänane avaldus oli protestiaktsioon, nagu Savisaar ise mõista andis, või oli see pelgalt hirm kaotuse ees, vastas Pettai: «Ma arvan, et nii üht kui teist».

Pettai sõnul hoiab Savisaar selle sammuga ära olukorra, kus kaamerad jäädvustavad häältelugemise ning kui lugemine peaks Savisaare jaoks nukralt lõppema, ei näe keegi ka pettumust ta näol. Tema puudumise valguses on Pettai enda sõnul enam kui veendunud, et uueks esimeheks valitakse Jüri Ratas.

Kuid homsest olulisemgi on politoloogi hinnangul see, mida kavatseb Savisaar edasi teha, eeskätt see, kas ta kavatseb kohalikel valimistel kandideerida. Ja sealt edasi – kas ta kandideeriks valimistel oma nimekirjaga.

Samas aga tõdes Pettai, et näiteks Yana Toom on öelnud, et mingit nn uut nimekirja plaanis teha ei ole. See näitab tema hinnangul, et mingil määral on suudetud pinged maha võtta.

«Homme tuleb tormiline hääletus, aga kui Jüri Ratas peaks võitma, siis edasi ehk suudetakse leppida, nii nagu suudeti kevadel enne Mailis Repsi ülesseadmist presidendikandidaadiks. Kuid midagi hõõgub seal all ka kindlasti väga tugevalt,» ütles Pettai Postimehele.

Kui rääkida konkreetsemalt Savisaare võimalikest edasistest plaanidest, siis tõi Pettai esmalt välja kandideerimise Tallinna linnavolikokku. «Kuid tal on praegu väga raske täiendavaid võimalusi leida,» sõnas Pettai.

«See on tema jaoks valikuküsimus - kas ta nüüd läheb kaasa nii-öelda teistsuguse Keskerakonnaga. Kui ta läheb, siis peab ta jällegi vaatama, mis ta väljavaade Tallinnas on. Ükski teine koht peale linnapea koha pole tema jaoks ilmselt sobiv, kui siis ainult volikogu esimehe koht,» rääkis politoloog.

Kas tänane käik on Eesti poliitilises keskkonnas ühe ajastu lõpp? «Keskerakond on viimane Eesti erakond, kus toimub lõplikult põlvkonnavahetus,» ütles Pettai, kuid lisas, et ei saa välistada, et kordub 1995. aasta.

«Toona Savisaar ka taandus ja tuli kolme-nelja kuu pärast tagasi. «Ma ei näe, et see antud situatsioonis nii lihtne oleks,» märkis Pettai. «Vahetult enne valimisi taas etteotsa rühkimine eeldaks uue kongressi korraldamist. Ma arvan, et selleks pole kellelgi väga jaksu enam.»

Keskerakonna kauaaegne esimees Edgar Savisaar teatas täna, et ei osale homsel kongressil, kus partei valib endale uue liidri.