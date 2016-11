Vakra: Savisaare elutöö saab soovimatu pärija

Vakra sõnul on Savisaar viimased 25 aastat elanud ja hinganud Keskerakonna nimel. «Täna kukutatakse vanaperemees troonilt ja tema elutöö pärandatakse vastu tema tahtmist uuele põlvkonnale. Viisakalt see protsess aga ei möödu,» ütles ta Postimehele.

Vakra sõnul on Savisaare panus Eesti poliitmaastikul suurem, kui võiks esialgu arvata, ja ilma temata on kohati keeruline Keskerakonda ette kujutada. «Seda näitab aeg, kas see ongi üldse võimalik. Aga ta magas maha võimaluse väärikalt oma ametipost üle anda ning täna on tema kasvandikest saanud need, kes jõuga talt mantli seljast võtavad,» märkis ta.

Vakra sõnul said Savisaare suurimatest kaitsjatest vaenlased üleöö. «Võib olla päris ängistav vaadata, kuidas malelaual su mustad nupud sinu enda silme all valged rüüd peale viskavad ja sinu vähenevat armeed piirama asuvad,» ütles ta.

Ta arvas, et niipea Savisaar täna valitavale uuele juhile asu ei anna. «Ta leiab endas energiat olla kriitiline ja nagu jonnipunn, pikali ta lamama ja puhkama ei jää. Uue erakonna loomiseks tal jaksu pole, aga oma 40 000 häält ta nii-öelda reeturitele ära ka ei kingi,» lausus ta.

Vakra sõnul saab Jüri Ratase esimeheks saamisega veerandsada aastat suletud tuba sõõmu värsket õhku. «Eks see sõltub tema töökusest, kas tuba ka puhtaks saab või mitte. Ja koristada on seal palju. Samal ajal hingab talle kuklasse Yana Toom, kes pidevalt õpetab, kuidas midagi teha, ja on valmis esimesel võimalusel ise hoopis ohjad haarama,» lisas ta.