Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Urve Tiidus ütles erakonna pressiteates, et «liikmete ülejala tagasikutsumine ministrite poolt ajal, kui valitsuses uue nimetamise korra üle arutletakse, ei olnud väärikas ega kohane reaktsioon».

Nimelt on Eesti Vabariigi õiguskantslerid olnud Tiiduse sõnul teema suhtes erineval arvamusel. «On olnud täiesti eitav Allar Jõksi seisukoht. Õiguskantsler Indrek Tederi arvamus oli, et riigile kuuluvate äriühingute nõukogude töös osalemine on põhiseaduspärane. Ametis oleva õiguskantsleri Ülle Madise seisukoha järgi on põhiseadusega vastuolus liikmete nimetamise viis, mitte osalemine ise,» rääkis Tiidus.

Sellisel juhul tuleb nõukogu liikmete nimetamise viis Tiiduse hinnangul üle vaadata ja uus kord sõnastada, et ei jääks enam mitmeti mõistetavusi. «Nimetamise kord vajab selgeks tegemist, mitte poliitilisi mänge ja katseid oma reitingut parandada Eesti maine arvelt, sildistades iga Riigikogu liikme ettevõtlusega seotuse,» lisas Tiidus.

Riigile kuuluvate ettevõte nõukogudest lahkuvate Reformierakonna saadikute avaldus, mille Postimees avaldab täismahus:

Lahkume nõukogudest sirge seljaga, sest oleme seda tööd teinud ausalt, professionaalselt ja pühendunult. Oleme lähtunud rahvale parlamendis antud vandest esindada Eesti riigi ja rahva huve.

Samas näeme, et rahulik ja lahendustele suunatud poliitiline arutelu nõukogude töös osalemise üle on hetkel halvatud. Poliitmängudest laetud loosungitega vehkimine pole Eesti rahva, parlamendi ega ettevõtete huvides. Pigem heidab see varju Eestile, seda maailmas ebakindlatel aegadel.

Selles mängus me ei osale, ning vilistame selle katki, kui kasutada sporditermineid. Eesti riigis on palju olulisemaid küsimusi ja probleeme, millega valitsus ja riigijuhid peavad tegelema. Kindlat kaitstud Eesti, majanduskeskkond, taristuarenduse ja parem tulevik Eesti peredele on see, millega tuleb tegeleda ja ühisosa hoida.

Parlamendiliikmete ja poliitikute osalemine äriühingute, sihtasutuste, mittetulundusühingute ja institutsioonide töös vajab terviklikku, korrektset ja läbipaistvat lahendust. See arutelu on alanud ja ootame, et see saaks ka sellise õigusliku raamistiku, et seda ei saaks oma riigile varju heitmiseks kasutada.

Arutelu peab kindlasti olema laiem, Riigikogu liikme rollist ja võimalustest ettevõtlusega tegeleda. Teema puudutab kogu Riigikogu ning küsimust, kas Riigikogu liikmed peaks oleme seotud ettevõtlusega. Meie arvamus on, et peaks, sest nii mõistetakse ka majanduskeskkonna muresid paremini, kui klaasist akvaariumis istudes. Seega, uut korda on vaja, põhiseadusega kooskõlas olevad lahendused on olemas.

Avalduse kirjutasid Eesti Posti nõukogu liige Aivar Sõerd, Tallinna Lennujaama nõukogu liige Kalle Palling, Eesti Posti ja Eesti Teede nõukogu liige Meelis Mälberg, EVR Cargo ja Maaelu Edendamise SA nõukogu liige Peep Aru, Eesti Liinirongide nõukogu liikmed Remo Holsmer ja Toomas Kivimägi, Eesti Lootsi nõukogu liige Valdo Randpere ja Riigi Kinnisvara nõukogu liige Yoko Alender.