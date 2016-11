Täna «Radaris»: Smolenski katastroofi surnukehad aeti sassi

«Radar» käis erakordset juhtumit uurimas Varssavis, kus uus uurimisgrupp selgitab, miks neil on vaja kuus ja pool aastat hiljem Smolenski katastroofis hukkunute surnukehad taas hauast välja tuua. Seni on avatud üheksa kirstu ning see, mille uurijad sealt avastasid, lööb pehmelt öeldes pahviks.

«Surnukehad olid sassi läinud,» räägib Radaris uue uurimise juht Waclaw Berczynski.

«Kõik need aastad olid pered käinud surnuaial ja uskunud, et asetavad oma pereliikme hauale lilli. Kuid nüüd tuli välja, et valed isikud olid pandud valedesse kirstudesse,» kirjeldab teine uue uurimisgrupi juhtfiguur Kazimierz Nowaczyk.

Ta toob päevavalgele ka fakti, et enne kui president Lech Kaczynski Krakowisse Waweli katedraali maeti, avastati tema kirstust kolmas jalg.

Poolat raputanud katastroofist räägivad saates mitmed poliitikud ja analüütikud, kaasa arvatud Rootsi endine peaminister Carl Bildt ja president Toomas Hendrik Ilves. President Ilvese jaoks on Poola alati olnud väga tähtis Eesti liitlane ja kadunud president Kaczynski oli tema hea sõber. Ta meenutab, kuidas nad koos president Kaczynskiga Thbilisi tahtsid lennata aastal 2008, kusjuures lend toimus sama lennukiga, millega Poola president kaks aastat hiljem õnnetusse sattus.

President Ilves selgitab ka, miks on Poola Eesti jaoks tähtis: «Nii tore kui me ka ei ole, aga 1,3 miljonit ei avalda sellist muljet nagu Poola.»