Postimehega võttis ühendust Keskerakonna Võrumaa piirkonna liige Jüri Pallo, keda ajendas kapo poole pöörduma praeguse erakonna peasekretäri Jaak Aabi väljaöeldu partei piirkonna aastakonverentsil 6. veebruaril.

Pallo sõnul ütles Aab veebruari algul toimunud parteiüritusel kõnepuldis järgmised sõnad: «Kui mul oleks Kalašnikovi automaat, laseksin valitsuse maha!». Seda kuulis tema hinnangul umbes 130 keskerakondlast, kes tol hetkel saalis oli.

Neist sõnadest ilmselgelt häiritud Pallo rääkis, et tegi kuriteoteate kohe samal õhtul. Kuna ta ei saanud pika aja jooksul mingisugust tagasidet, tegi ta vahetult enne Keskerakonna hiljutist kongressi uue avalduse väidetava kuriteo uurimiseks.

«Selline riigi valitsuste tegevusetus maapiirkondade suhtes on lausa kuritegelik. Taolisel emotsionaalsel hetkel tuleks tõesti tahtmine karistuseks võtta kätte Kalašnikovi automaat»

Aab tunnistab öeldut

Jaak Aab ütles Postimehele, et kaitsepolitseist pole keegi tema poole pöördunud, mistõttu ei tea ta väidetavast kuriteoteatest midagi. Kas ta siis ütles seda, mida erakonnakaaslane talle ette heidab?

«Jah, ütlesin-ütlesin,» ütles Aab telefonis ning soovitas pikema selgituse saamiseks pöörduda erakonna pressiesindaja poole. Keskerakonna pressišeff Taavi Pukk teatas Postimehele kirjalikult, et Aab kasutas neid sõnu endale südamelähedaste maaelu ja regionaalpoliitika küsimustest rääkides.

Pukk vahendas Aabi selgitust, milles ta ütles, et on ise pärit maalt ja olnud majanduslikult väga rasketel aegadel Võhma linnapea. Seepärast on ta ka maaelu väljasuretamise ja olematu regionaalpoliitika teemal tihti oma arvamust avaldanud. Aabi selgituste kohaselt ütles ta konverentsil järgmist:

«Iga kord kui oma sünnikohta Taagepera külastan, näen seda valusat reaalsust ja trööstitut olukorda, mis seal valitseb. Maaelu taandarenguni on viinud Eesti erinevate valitsuste olematu regionaalpoliitika ja tahtmatus olukorda muuta. Ääremaastumine ja külade tühjenemine on paljudes piirkondades katastroofi mõõtu. Selline riigi valitsuste tegevusetus maapiirkondade suhtes on lausa kuritegelik. Taolisel emotsionaalsel hetkel tuleks tõesti tahtmine karistuseks võtta kätte Kalašnikovi automaat,» selgitas Aab nüüd, üheksa kuud hiljem.

Aukohus asjast teadlik

Ta lisas, et see väljend on kujundlik ja pole tema teada ka auditooriumi poolt tõlgendatud ähvardusena konkreetse valitsuse või selle liikmete vastu. «Olen nõus, et selle kujundi kasutamine on emotsionaalne liialdus ja edaspidi hoidun sellisest väljendusviisist. Võrumaa konverentsil öeldu kohta olen andnud selgituse erakonna juhatusele ja aukohtu esimehele,» edastas pressiesindaja Aabi selgituse.

Küsimusele, miks Pallo nüüd, üheksa kuud hiljem, järsku ajakirjanduse poole pöördus, vastas ta Postimehele, et ei näinud enam põhjust asja varjata. Pallo sõnul on Aabi 6. veebruari kõnest olemas ka videosalvestus, kuid ta ei tohi öelda, kelle käes see on.

Kapost öeldi aga, et taoliste kuriteoteadetega tegeleb politsei- ja piirivalveamet. PPA pole Postimehe päringule veel vastanud.