Tänane Postimees kirjutas, et uues valitsuses võib maaeluministriks saada riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Siret Kotka või Jaanus Marrandi SDE-st. Samuti on Kotkat pakutud keskkonnaministri kohale, kuhu kaalutakse ka riigikogu keskkonnakomisjoni esimeest Rainer Vakrat (SDE).

«Praegu peame alles koalitsioonipartneritega läbirääkimisi ja võimalike ministrikohtade üle arutamine oleks ennatlik,» märkis Kotka. Nii ei soostunud ta ka vastama küsimusele, millist ministrikohta ta ise eelistaks, kuid kinnitas, et maaelu teema on talle alati südamelähedane olnud ning ta kavatseb põllumajanduse ja maaelu küsimustega edasi tegeleda, vaatamata sellele, kas temast saab minister või mitte.

Kotka ei hakanud ka spekuleerima, kas ta võtaks ministrikoha vastu, kui ta sellise pakkumise saaks. «Kui pakkumine tehtaks, peaksin lähikondlastega nõu, aga kõigepealt peab sinnamaani üldse jõudma. Ma ei näe, et sinnamaani väga jõutakse,» märkis Kotka.

Ta täpsustas, et ei ole üldse kindel, kas Keskerakond saabki maaeluministri portfelli, sest samaväärselt soovivad seda tema sõnul ka IRL ja sotsid. «Eks see ole suure ringi küsimus, kes selle koha saab ja seetõttu ei saa ma ka praegu neile küsimustele vastata,» nentis Kotka.

«Maaelu teema on mul kahtlemata südames,» lisas ta siiski. «See on kindlasti teema, mille eest kavatsen jätkuvalt edasi seista, see on mul hinges ja sellega ma toimetan edasi.»

Kotka rõhutas, et hetkel on kõige olulisem, et Keskerakonna seisukohad saaksid koalitsioonilepingusse ja tema seisab just selle eest, et leppesse saaksid võimalikult head tingimused seoses põllumajanduse ja maaelu arenguga.

«See on praegu minu töömissioon ja kõik see, mis puudutab ministriportfellide jaotamist erinevate parteide vahel, sellest ma isegi täna ei mõtle,» tunnistas Kotka.

Kotka on riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige ja maaelukomisjoni aseesimees. Riigikogu lehel on ka lühike ülevaade, mille eest ta seisab: «Olles valitud Lääne-Virumaalt, seisan Lääne-Viru rahva eest. Seisan kodumaise toidu, Eesti põllumajanduse ja üldse maaelu eest. Meie maaelu saab elavdada maamajandust igakülgselt toetades, siis tulevad tasuvad töökohad ka maapiirkondadesse. Selleks et Eesti majandus kasvaks, peab riigi poliitika olema suunatud ekspordi suurendamisele. Ainult sel juhul on alust loota, et inimesed ei sõida kodumaalt ära ja juba lahkunud naasevad Eestisse.»

Kotka lõpetas 2005. aastal Väike-Maarja gümnaasiumi ja 2008. aastal Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna. Eesti Keskerakonna noortekogusse astus ta 2000. aastal ja erakonna liige on ta aastast 2004. Ta on olnud noortekogu aseesimees ja noortekogu esimees.

Kotka on töötanud majandus- ja kommunikatsiooniministri referendina (Edgar Savisaare abina) ja Tallinna abilinnapea Taavi Aasa nõunikuna.

2011. aasta riigikogu valimistel kandideeris ta Lääne-Viru maakonnas ning sai 894 häält, kuid valituks ei osutunud. 2015. aasta riigikogu valimistel sai ta 2558 häält ja osutus valituks ringkonnamandaadiga.

Praegune maaeluminister Urmas Kruuse (Reformierakond) on selles ametis olnud mullu 9. aprillist.

Keskerakondlane Jaanus Karilaid, keda on pakutud järgmiseks majandus- ja taristusministriks, oli täna hoopis avatum ministriportfelli puudutavatele küsimustele vastama. Ta rääkis intervjuus Postimehele, et tal on terve rida ideid selles osas, mis muutmist vajab, muu seas tuleks üle vaadata Rail Balticu suurprojekt ning mõelda sellele, et kõik maakondade raudteeliinid korraga välja arendada - nii Haapsalu suunal kui ka kiirliin ka Pärnu suunal.

Loe pikemalt siit: Karilaid ehitaks majandusministrina raudtee Haapsaluni

Eile usaldas riigikogu peaminister Taavi Rõivast ning juba õhtul alustasid Keskerakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) ning Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) uue koalitsiooni moodustamiseks konsultatsioone. Kui eile arutati julgeoleku- ja välispoliitika küsimusi, siis täna õhtul ja homme arutatakse majandus- ja maksupoliitikat.

Erakondade esimehed on nimetanud loodava võimuliidu eesmärgiks viia Eesti majandusseisakust välja, hoida Eesti julgeolekut, suurendada ühiskondlikku heaolu ja pöörata Eesti rahvaarv taas kasvule.

Milline võib välja näha uus valitsus?