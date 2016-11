Kaitsevägi hakkab korraldama äkkõppusi

Kui seni öeldi reservväelasele vähemalt 120 päeva ette, et näiteks Kevadtormi ajaks oleks mõistlik endale töökohast puhkus välja kaubelda, siis pärast riigikaitseseaduse muudatust võib õppusi korraldada ka ööpäevase etteteatamisajaga.

Miks on vaja riigil õigust kutsuda oma paremaid tütreid ja poegi ülilühikese etteteatamisajaga lahinguvalmidust kontrollima, on seletatav rahvusvahelise julgeolekuolukorra halvenemisega. «Lisaõppekogunemised ei tulene konkreetsest sündmusest, küll aga on selge see, et Eesti riik ei eksisteeri eraldi rahvusvahelisest julgeolekukeskkonnast,» ütles kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonnajuhataja asetäitja kolonelleitnant Kaido Sirman.

Kuna varem pole lisaõppekogunemisi korraldatud, keskendutakse kolonelleitnant Sirmani sõnul esialgu sellele, et kas pärast seda, kui vabariigi valitsus on õppuse välja kuulutanud, hakkavad ikka kõik hammasrattakesed õiges suunas ja vajaliku kiirusega pöörlema. Teisisõnu – lisaks mõnesaja mehe väljaõppe kontrollimisele vaadatakse üle ka see, kuidas läheb kaitseväe staapide aktiveerimine ja reservväelaste teenistusse kutsumine.

«Kõige tähtsam on harjutada ja hinnata erinevaid valmisoleku tegevusvaldkondi. Siinjuures pole oluline, kui suure ulatusega lisaõppekogunemine korraldatakse, vaid just see, et meil on võimalus kontrollida lisaõppekogunemise läbiviimist ehk lahinguvalmiduse saavutamist,» ütles kolonelleitnant Sirman.

Kuna etteteatamise aeg on üürike, teavitatakse asjaosalisi õppuse toimumisest muuhulgas telefonitsi või e-kirja teel ning üksuse tähise alusel ka ajalehes, televisioonis ja raadios. Juhul kui inimene ei tea, kas näiteks number 226 tähendab tema üksust või mitte, saab ta seda kontrollida eesti.ee keskkonnas, otsides üles rubriigi «Minu andmed kaitseväekohuslaste registris».

Kui peaks juhtuma, et reservist on lisaõppekogunemise aegu parasjagu kodust kaugel, soovitab kolonelleitnant Sirman sellest kutse saatnud kaitseväe struktuuriüksusele siiski teada anda.

Millal esimene lisaõppekogunemine toimub, sõltub vabariigi valitsuse otsusest. Aga ilmselgelt on esmalt vajalik, et uus valitsus ametisse saaks.