Ivanova: Keskerakond võib saada valitsuses rahandus-, haridus-, justiits- ja keskkonnaministri koha

Ivanova kirjutas Facebookis, et rahandusministriks peaks saama praegune riigikogu fraktsiooni juht Kadri Simson, justiitsministriks fraktsiooni aseesimees Mailis Reps, haridusministriks riigikokku kuuluv Aadu Must ja keskkonnaministriks riigikogu liige Mihhail Korb.

Ivanova märkis ka, et kokkuleppe kohaselt jääb riigikogu esimehe koht sotsiaaldemokraat Eiki Nestorile.

Must ütles Postimehele, et Ivanova on väga sümpaatne ja eriti sümpaatne on see, et Ivanova pakub haridusministri kohta talle. Samas jookseb ta Musta sõnul portfellide jaotamisega piltlikult öeldes rongi ees.

Musta sõnul on Keskerakonnas olnud küll juttu sellest, kes millisele kohale kõige paremini sobiks, kuid teiste erakondadega pole kohajaotusest veel räägitud.

Uut võimuliitu moodustavate Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu juhid on lubanud ametikohtade jagamist ametlikult arutada homme hommikul.