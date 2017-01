Vabaerakond saab uue esimehe aprilli lõpus

Vabaerakonna põhikiri näeb ette, et esimeheks ega ka juhatuse liikmeks ei saa valida inimest, kes on ametis olnud kolm järjestikust ametiaega.

Kolmandat korda valis Vabaerakonna üldkoosolek Herkeli esimeheks möödunud aasta 5. juunil. Toonaste valimiste eel kinnitas Herkel erakonna nädalakirjas, et on valmis veel ühe aasta esimehena jätkama, tunnistades samas, et peas on olnud ka teistsuguseid mõtteid, sest üliintensiivne periood algas tema jaoks juba 2013. aasta lõpus, mil Vaba Isamaaline Kodanik alustas erakonnastumise protsessi.

Samas märkis ta, et nii erakonna põhikirjast kui tema sisemisest veendumusest kantud arusaam «mitte rohkem kui kolm ametiaega järjest» jääb igal juhul kehtima. «Olgu see siis selge signaal ka kõigile tõsistele esimeheks pürgijatele tuleval aastal,» kirjutas ta eelmise aasta aprillis.

Täna kirjutas Herkel erakonnakaaslastele saadetud uusaastatervituses, et alanud aastal saab Vabaerakond uue esimehe, mis toob kaasa värskuse ja uue hoo, säilitades põhiseisukohtade järjepidevuse.