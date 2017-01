Sundliitmise ohus vallad otsivad viimaseid õlekõrsi

Mida arvab Järveoja sellest, et Nõo ja Kambja liidetaks Ülenurme vallaga? «Selline oli kunagi ka piirkondliku komisjoni otsus ja selle alusel said ka meiepoolsed ettepanekud tehtud. Ja kuna me kunagi tegime ettepaneku, siis sellist varianti me ei välistanud,» sõnas Järveoja, kuid lisas siis, et esimene eelistus oleks siiski üksinda jätkata. Tema hinnangul saaks vald neile pandud ülesannetega edukalt hakkama.

Meremäe ei jäta jonni

Setomaa valla ümber on tüli hõõgunud juba tükk aega. Põlva maavanem Igor Taro on juba öelnud, et teeb valitsusele ettepaneku moodustada Setomaa valla moodustamiseks sundliidetavateks jäänud Mikitamäe, Värska ja Meremäe vallast ning Misso valla Luhamaa nulga küladest. Meremäe vald ei taha sellest plaanist kuuldagi.

«Me ei ole haldusreformi vastu, me oleme selle lahenduse vastu. Võru suunal oleme me küll nõus liikuma,» ütles Meremäe vallavolikogu esimees Arno Vares Postimehele. Sellesuunaline ühinemine oleks tema hinnangul jätkusuutlik, Setomaa vald seda tema arvates poleks.

«Setudel on üks hea ütlemine: pill tuleb pika ilo peale. Praegu samamoodi - kui öeldakse, et väikesed vallad pole jätkusuutlikud ja ei jõua teenuseid tagada, siis kuidas hakkab see nüüd umbes 3000 inimesega juhtuma?» oli ta Setomaa valla loomise asjus kriitiline. «Me ei saa elada üks päev korraga, tuleb mõelda ka homse peale.»

Vares saatis hiljuti ka riigihalduse ministrile ja peaministrile pöördumise, milles avaldab soovi, et Meremäe liidetaks Võrumaa koosseisu. Vastust ei ole ta veel sellele saanud.

Erinevalt näiteks Illukast ja Kambjast ei ole Meremäel kindlasti plaanis valitsusele üksinda jätkamise taotlust esitada. «No tule taevas appi - ma mõtlen ikka homse peale! Meil elab kohapeal umbes 700 inimest ja ma pole nii sinisilmne, et me saaks niimoodi jätkata,» ütles Vares.

Juuru tahab veel Kohilale kosja minna

Kui veel oktoobris oli Raplamaal asuva Juuru vallavolikogu seisukoht, et vald tahab iseseisvana jätkata, siis detsembris leidis volikogu seitsme poolt- ja kahe vastuhäälega, et võimalusel alustatakse ühinemisläbirääkimisi enam kui 7000 elanikuga Kohila vallaga. Samas on piirkondlik komisjon leidnud, et Juuru tuleks liita Rapla valla koosseisu.

Volikogu esimees Sirje Endre nendib, et tema isikliku veendumuse kohaselt peaks Juuru igal juhul üritama iseseisvana jätkata. Tema sõnul on vald vaatamata tagasihoidlikule rahvaarvule (elanikke 1460 ringis) väga hästi hakkama saanud.

Endre usub, et volikogu meelemuutuses mängis oma rolli kindlasti riigikohtu vahepealne otsus. «Aga eks üleüldises liitumiste tuhinas tabab kõiki varem või hiljem see mõte, et me peame vist ikka ka liituma,» sõnas ta.

Seni ühinemise vastu tõrksust välja näidanud kaks Hiiumaa valda – Emmaste ja Pühalepa – on juba ka öelnud, et otsivad võimalusi, kuidas iseseisvana jätkata. Nende õnnetuseks ei ole see ilmselt kuigi tõenäoline, sest ka riigihalduse minister Mihhail Korb on öelnud, et tal ei ole plaanis Hiiumaa valdadele erandeid teha.