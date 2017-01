Omniva: haldusreform muudab kuni miljon aadressi

«Praegu on haldusreformi teemas veel mitmeid küsimusi õhus, kuid selge on nii palju, et maa-ameti hinnangul võib tulla kuni miljoni aadressi muutmine ja see tähendab oluliselt suuremat koormust ka infosüsteemidele,» ütles Omniva pressiesindaja Mattias Kõiv neljapäeval BNSile.

Ta lisas, et kindlasti suureneb sel perioodil märgatavalt ka käsitsi muudetavate ja parandamist vajavate aadresside hulk.

Kõiv kinnitas, et olenemata sellest, kui suurt segadust muudatused esialgu võivad tekitada, siis korrektselt adresseeritud pakid ja kirjad viib Omniva ikka saajateni kohale. «Kuna mitmed vallad liituvad ning tekib päris mitmeid juhtumeid, kus samas vallas on kaks samanimelist küla ning talu, siis seda olulisemat rolli hakkab kandma postiindeks ehk sihtnumber,» sõnas ta.

Omniva pressiesindaja sõnul võivad mõnel juhul muutuda ka aadresside postiindeksid. «Oluline on, et koostöös siseministeeriumi ning kohalike omavalitsustega saaksime uute omavalitsuste aadresside ja postiindeksite süsteemid korrastatud,» ütles Kõiv.