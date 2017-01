Eestlased võtavad Siberis kaua kartuleid

Tänu eesti keele tundidele on meil siia tekkinud sõpruskond.

Jälgin, kuidas tüdrukud algtasemel eesti keelt räägivad - eesti keel on ilus.

Istun Krasnojarski Karl Marxi tänava raamatukogus ja ootan, et saaks alustada eesti keele tunniga. Keda aga pole, on minu õpilased – Siberi eestlaste järeltulijad. «Küll nad tulevad, võtavad alles kartuleid,» lohutab mind kohaliku Eesti seltsi esinaine Veera. Lisaks temale on seekord kohal veel kolm naist, kes kõik usinasti näputööd teevad.