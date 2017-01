Kas Leiger suudab viia saarele suuremõõtmelisi veoseid? Veokijuhtides tekitab pealesõit kahtlusi

Sellel nädalal sõitis Leigriga Hiiumaale jumbohaagisega veokijuht, kes avaldas kahtlust, et laevale peale- ja mahasõidul asuvad kallakud võivad suuremate veoste puhul saada takistuseks. Jumbohaagis ehk megahaagisega sõiduk on veok, millel on järelhaagis. Sellise veoki standardpikkus on 13,6 meetrit.

«Sõitsin nädalapäevad tagasi koju saarele pooltühja jumbohaagisega, selle kõrgus on 4 meetrit ja natuke peale. Laeva autodekil katuse alla sõites jäi kallakul olles katuse ääre vahele küll väga vähe ruumi, vast mõnikümmend sentimeetrit, kuigi kõrgus peaks olema 5 meetrit,» kirjeldas veokijuht Postimehele Leigrile pealesõitu.

Tema hinnangul tekitas sellise efekti pealesõidu kalle laeva keskosa poole. «Ma ei mäleta, et vanadel laevadel nii kitsas oleks olnud. Kuna saartele on vaja vedada ka suuremaid veoseid, tekkis mõte, kuidas need küll sinna kallakust alla sõitma mahuvad,» märkis ta.

Jumbotreiler ehk megahaagis. Foto: PantherMedia / Scanpix

Erivedudega ettevõttel tekitab Leigrile pealesõit kahtlusi

Suuregabariidiliste ja erivedudega tegeleva ettevõtte Kaarlaid projektijuht Kuido Liivoja ütles Postimehele, et ettevõtte esindajad pole seni veel Leigriga sõitnud, seega otsene kogemus selle parvlaevaga puudub.

«Kui vaatasime fotosid, siis jäi mulje, et jääme madalapõhjaliste haagistega sinna kinni. Aga seda saame kinnitada siis, kui oleme käinud uut parvlaeva vaatamas ja täpselt mõõtmas,» rääkis ta.

Pärast parvlaevaliikluse opereerimise üleminekut Väinamere Liinidelt TS Laevadele on ettevõte teostanud vedusid Saaremaale ja seni pole probleeme tekkinud, kuna veoste gabariidid on jäänud tavapärastesse piiridesse. Liivoja märkis, et parvlaeva gabariidid seavad veistele piirangud ja eriti oluline on see veose kõrguse puhul. TS Laevade uue parvlaeva Leiger pealesõidukõrgus on 5 meetrit.

Aprillis on Kaarlaiul tarvis toimetada Saaremaalt mandrile laevaehitusfirmas Baltic Workboats valminud laev. Kuna laev ise on juba 5 meetri kõrgune ja pikk autorong ei mahu parvlaeva välitekile, ei jää ettevõttel muud üle, kui lasta laeval endal sõita meritsi Virtsu või Pärnu sadamasse ja laadida see sealt veokile.

Liivoja sõnul aitab probleemi lahendada see, et laev on võimeline ise meritsi mandrile sõitma, kuid muu kauba puhul võib transport osutuda väga keeruliseks. Samas ei näe ta põhjust kurtmiseks, kuna koostöö parvlaevaettevõtetega on hea.

«Tahaks väga kiita koostööd Väinamere Liinidega, millel oli eraldi inimene, kes tegeles ülegabariidiliste vedude koordineerimisega üleveol. Temaga sai otse suhelda ja kes ise omakorda oli ühenduses otse sadamate ja praami kaptenitega. Super mees oli ja super teenindus oli,» kiitis Liivoja.

Laevale saavad sõita kuni 4,95 meetri kõrgused sõidukid

TS laevade andmetel mahuvad ülestõstetud visiiri kõrgus 5 meetrit, seega saab laevale sõitva veose kõrgu olla maksimaalselt 4,95 meetrit. Pealesõidu laius on 8 meetrit ja maksimaalne teljekoormus 13 tonni. Laeva hankedokumentides oli kirjas, et veoautode ja autorongide vaba läbisõidukõrgus peab olema vähemalt 4,5 meetrit, seega mahuvad tegelikult laevale kõrgemad veosed, kui hankedokumentides kirjas. Kehtivate reeglite järgi on üle 4,5 meetri kõrgune veose puhul tegemist ülegabariidilise veosega, mis on eriveos ja mille ülevedu riik ei pea tagama.