Soomes saab senisest kiiremini juhiloa omanikuks

Soomes praegu kehtiva korra järgi tuleb enne sõidueksamile minemist läbida vähemalt 19 viiekümneminutilist teooriatundi ja 18 sõidutundi, kirjutab Yle.

Alates 2016. aasta detsembrist on mõnedes autokoolides kasutusel mudel 10+10 ehk enne sõidueksamile minemist tuleb läbida kümme sõidu- ja teooriatundi.

Vaasa-Kristiina autokooli juhi Jukka Kiviniemi sõnul ei pruugi lühem väljaõpe igaühele sobida. «See sobib neile, kel juba on teatud kogemus – näiteks mopeedi, mootorratta või mopeedauto load. Neil on juba olemas liikluses osalemise kogemus ja oskused,» rääkis sõiduõpetaja. Lühemal kursusel läbitakse sama materjal mis pikemal, kuid kiiremini. Ka tuleb selles osalevatel õppuritel rohkem iseseisvalt materjali läbida.

Lühikesel kursusel osalev Tuuli Määttälä ei muretse selle pärast. Teda motiveerib õppima nii kursuste lühem kestvus, aga ka madalam tasu. Ta loodab juhiload kätte saada märtsiks, oma 18. sünnipäevaks.

B-kategooria juhiloa saamiseks vajaliku õppe läbimine maksab Soome autokoolides 1200 kuni 3000 eurot. Nii kõrge hinna üheks põhjuseks on juhiloa saamiseks nõutav teooria- ja sõidutundide arv.

Lühema kursuse sõidutunnid toimuvad nii nagu tavalised ehk õpetaja istub õppuri kõrval, kuid lisaks sellele kasutatakse seal ka seadet, mis analüüsib õppesõidu ajal juhtunut, näiteks, kas ületati kiirust. Juhiloa pilootõppes osaleb 130 autokooli ning selles osaleb umbes 5000 juhiloa taotlejat. Kui lühikursus on läbitud, siis otsustab autokooli õpetaja, kas õppur on pädev eksamile minema. Nii teooria- kui ka sõidueksam on neile samad, mis pika kursuse läbinutele.

Eesti valikud

«Hetkel kaardistame erinevatel kohtumistel juhiõppe üldist olukorda ja seoses sellega kohtub maanteeamet autokoolide, liitude ja õppeasutusega,» ütles maanteeameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa. Ta toonitas, et kogu protsess on algusjärgus ehk kokkusaamisi alles lepitakse kokku.

«Millegi muutmine või reformimine on väga vastutusrikas tegevus ning pikaajalise mõjuga liikluskeskkonnale, koolidele ja turvalisusele üldiselt. Oluline küsimus on, kas üldse on vaja midagi muuta, või piisab osade valdkondade parendamisest,» rääkis Vanamõisa.

Vanamõisa sõnul on juba pikemat aega olnud üleval teema, kas õppe pikkuse peab juhikoolitusel ette kirjutama, nagu see on hetkel määruses, või peaks tõstma autokoolide vastutust resultaadi osas ja selle vabaks laskma. Sellele ideele on nii poolt kui ka vastuargumente.

«Täna on meil sõidueksamil pigem probleemiks vähene sõidupraktika ja juhikandidaadi kompetents liikluses hakkama saamisel,» tunnistas Vanamõisa.