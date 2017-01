Väärteokaristuste reform viib trahvid vastavusse rikkuja palgaga

Lihtsamate rikkumiste karistusmäära fikseerimine

Ettepaneku kohaselt nähakse ette teatud niinimetatud standardrikkumiste korral ette fikseeritud või objektiivsest mõõtetulemusest sõltuvad rahatrahvid.

Teatud oma sisult vähe erinevate või madala rahatrahvi ülemmääraga väärtegude korral ei ole karistuse individualiseerimisel olulist mõju. Sellisel juhul on otstarbekam sätestada fikseeritud karistusmäärad ning seeläbi tagada õiguse prognoositavus ja ühtne karistuspraktika.

Karistuse vähendamine kiirmenetluses

Valitsus hakkab arutama ka ettepanekut vähendada kiirmenetluse korral kohaldatavat karistust kolmandiku võrra.

Kehtivas õiguses võib isik loobuda oma õigusest üldmenetlusele, kuid seadusest ei tulene, et kiirmenetluses kohaldatav rahatrahv oleks tingimata väiksem kui üldmenetluse korral. Isiku nõusolek lihtsamaks menetlusliigiks võiks kaasa tuua riigipoolse vastutuleku karistuse kohaldamisel. Karistuse vähendamine tasakaalustab menetlusõigustest loobumist ning muudab kiir- ja üldmenetluses kohaldatavate karistuste vahe prognoositavamaks. Sama põhimõte on ette nähtud kriminaalmenetluses, kus lühimenetluse korral vähendatakse kohaldatavat karistust kolmandiku võrra.

Karistusest tingimisi vabastamine

Justiitsministeerium teeb ettepaneku sätestada võimalus isiku väärteokaristusest tingimisi vabastamiseks.

Ettepaneku eesmärk on retsidiivsuse vähendamine ja isiku motiveerimine õiguskuulekalt käituma. Muudatus võimaldaks esimesele rikkumisele reageerida leebemalt ning vabastada ta tingimisi rahatrahvi tasumisest täielikult või osaliselt. Väärteo toimepanijale antakse võimalus oma käitumist parandada ning katseaja eduka läbimise korral on süüteole järgnev karistus tema jaoks kergem. Juhul, kui isik paneb siiski katseajal toime uue samaliigilise süüteo, pööratakse lisaks uuele karistusele täitmisele ka varasem tingimisi karistus. Karistusest osaliselt tingimisi vabastamise võimalus oleks tasakaaluks ka senisest kõrgematele sissetulekupõhistele rahatrahvidele.

Rahatrahvi asendamine üldkasuliku tööga kohtuvälises menetluses

Justiitsministeeriumi ettepaneku järgi saab süüdlane taotleda rahatrahvi asendamist üldkasuliku tööga ilma täiendavate kuludeta juba rahatrahvi vabatahtliku tasumise perioodi jooksul, kui rahatrahvi tasumine ei ole temale selgelt jõukohane.

Kehtiva õiguse kohaselt alustatakse tasumata rahatrahvi korral täitemenetlus, mille tulemusena kaasnevad süüdlasele täiendavad kulutused. Juhul, kui riigi nõuet ei suudeta täita ka täitemenetluse raames, taotletakse kohtult rahatrahvi asendamist aresti või üldkasuliku tööga. Kui rahatrahvi tasumise võimatus on selge juba enne rahatrahvi tasumise tähtaja saabumist, pole mõistlik kulutada ressurssi nii täitemenetlusele kui ka rahatrahvi asendamisele kohtus ning seeläbi tekitada süüdlasele täiendavaid kulutusi. Juhul, kui süüdlane on vaatamata varaliste vahendite puudumisele valmis võtma oma teo eest vastutust ning tegema üldkasulikku tööd, ei peaks rahatrahvi üldkasuliku tööga asendamine tooma süüdlasele kaasa täiendavaid kulutusi üksnes seetõttu, et tal puuduvad varalised vahendid rahatrahvi tasumiseks.

Ebavajalike väärteokoosseisude tühistamine

Justiitsministeerium tahab jätkata karistusõiguse revisjoniga alustatut ning loobuda väärteokoosseisudest seal, kus õiguspärast käitumist on võimalik saavutada teiste meetmetega.

Näiteks ei ole põhjust karistada isikut suitsuanduri paigaldamata jätmise eest. Riigi eesmärk on, et suitsuandur saaks paigaldatud. Selle saavutamiseks on võimalik kasutada isikule vähemkoormavaid haldusõiguslikke meetmeid nagu ettekirjutus ja sunniraha. Samuti võiks ministeeriumi hinnangul tunnistada kehtetuks ühistranspordis pileti ostmata jätmise eest sätestatud väärteokaristus, kui sellise teo tagajärjed on võimalik efektiivselt reguleerida pooltevahelise eraõigusliku suhte raames. Sarnaselt ei järgne karistusõiguslikku reaktsiooni ka näiteks eraparklas parkimise eest tasumata jätmise eest, kuid sellisele teole on siiski võimalik reageerida eraõiguslike õiguskaitsevahenditega.

Vähemtähtsate väärtegude välistamine karistusregistrist

Samuti tegi justiitsministeerium ettepaneku, mille kohaselt ei kantaks karistusregistrisse andmeid väärteokaristuse kohta sellise väärteo korral, mille eest ette nähtud rahatrahvi ülemmäär on kuni 20 trahviühikut ehk kuni 80 eurot.

Sedavõrd väikese rahatrahviga ülemmääraga väärteokaristus on piisavalt vähetähtis, et selle kajastamine karistusregistris ei ole vajalik. Seeläbi leevendatakse sellise väärteo toime pannud isikutele karistusega kaasnevat stigmatiseerivat mõju, märkis justiitsministeerium.