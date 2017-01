CIA andmed Karl Vaino atentaadi kohta võisid saada alguse leheartiklist

Karl Vaino lähikondlased ei ole talle tehtud tapmiskatsetest oma meenutustes kordagi rääkinud, samuti ei meenu midagi sarnast ka ajaloolastel.

Expressenis ilmunud artiklit refereeris Kanada eestlaste Torontos ilmunud ajaleht Vaba Eestlane, mis avaldas 26. juulil 1979 esiküljel artikli «Partei peasekretär lubab suruda eesti rahva põlvili», milles on refereeritud Alex Militsa väiteid. Ajalehe andmetel tehti Karl Vainole kõik kolm atentaadikatset 1979. aasta juunis, ligi aasta pärast tema võimuletulekut.

«Esimene atentaat toimunud maanteel, mis viib läbi kaevanduslinna Kohtla-Järve lähedal. Kaevanadustöölised streikinud, kohale kutsutud eriüksused ja meeleolu olnud ähvardav. Kohale sõitnud seepärast partei peamees, riigi asevalitseja Karl Vaino, et töölistega kõneleda. Metsast avatud ootamatult teel sõitvale autole tundmata isikute poolt tuli. K. Vaino pääsenud vigastusteta, kuid autojuht saanud surma,» kirjutas Vaba Eestlane.

Teine mõrvakatse leidis ajalehe teatel aset, kui Karl Vaino oli teel Tallinnasse. Artikli teatel surus vale numbrimärgiga auto suurel kiirusel sõitnud Karl Vaino auto kraavi. Selles intsidendis ei saanud keegi vigastada. Leht kirjutas, et pealtnägijate andmetel korjas liiklusmiilits Vaino auto kraavi surunud sõiduautolt numbrimärgid ära.

«Kolmas atentaat sooritatud Rocca al Mare suvituskoha lähedal, Tallinna külje all, kus parteijuhil on luksuslik villa ümbritsetud kõrge aiaga ja lisaks veel tugeva valve all. Ühel päeval, kui K. Vaino oli lahkunud valvatud alalt ja läinud maanteele, tulistatud teda metsaservalt. Kuulid pole aga tabanud. KGB otsivat tänaseni tulistajaid,» kirjutas Vaba Eestlane.

Ajaleht lisas, et ebaõnnestunud tapmiskatsed ajasid Karl Vaino nii vihale, et ta olevat lubanud eesti rahva põlvili suruda. Oma allikana nimetas ajaleht Eestis viibinud eestlast, kes jõudis äsja vabasse maailma tagasi.

Ajalehe Vaba Eestlane esikülg 26. juulil 1979. Kuvatõmmis.

Paar päeva hiljem, 31. juulil 1979 seostas Vaba Eestlane Karl Vainole tehtud tapmiskatsetega Eestis relvade röövi eest kinni võetud Imre Arakat.

Leht viitas Eesti NSV Rahva Hääles 12. juulil 1979 ilmunud teatele, et miilits pidas kinni taga otsitud eriti ohtliku kurjategija Imre Araka. Vaba Eestlane märkis, et Rahva Hääle teates ei ole märgitud, milliseid kuritegusid tabatu oli sooritanud.

««Vaba eestlane» on nüüd saanud andmeid, et Imre Arakas oli see mees, kes sooritas Moskva koloniaalvõimu asehaldurile Eestis Karl Vainole ebaõnnestunud atentaadikatse, mille kohta ilmus kirjeldus meie lehe eelmises numbris,» kirjutas Vaba Eestlane 31. juulil 1979.

Ajalehe Vaba Eestlane esikülg 26. juulil 1979. Kuvatõmmis.

Küllo Arjakas: luuretöötajad refereerivad erinevaid materjale

Ajaloolane Küllo Arjakas. Foto: Silvia Paluoja.

Ajaloolane Küllo Arjakas peab võimalikuks, et CIA raportisse jõudis info Karl Vainole tehtud atentaadikatsetest just Rootsi lehe Expressen ja väliseestlaste ajalehe Vaba Eestlane kaudu. Arjaka sõnul ei ole tema kunagi kuulnud, et Karl Vainole taheti tegelikult atentaati korraldada.

«Pigem on CIA aruandesse pandud kuuldused ja neid on kusagil üldistud. Nagu ikka luurematerjalide puhul, tuleks neid võrrelda muude materjalidega, antud juhul teoreetiliselt kas ENSV siseministeeriumi või ENSV Riikliku Julgeolekukomitee (KGB) materjalidega. Paraku küll neile ligi ei pääse. Kuid arvata pelgalt CIA materjalide põhjal, et tegemist oli tõsise atentaadikatsega, oleks kindlasti ennatlik,» ütles Arjakas Postimehele.