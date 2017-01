Ossinovski alkoholiseaduse eelnõusse tehti esimene muudatus

Kui alkoholiseaduse esialgses versiooni kohaselt oleks väiksed poed pidanud hakkama alkoholi müüma nö leti tagant ja suured kauplused oleksid pidanud piirama napsi müügiala läbipaistmatute seintega, siis pärast töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski (SDE), majandusminister Kadri Simsoni ja justiitsminister Urmas Reinsalu arupidamist otsustati, et eraldi viinaosakonna peavad tegema poed, mille üldpind (nii müügi- kui ka laopind) on suurem kui 600 ruutmeetrit.

Selline otsus tekitas küsitavusi näites A le Coq juhil Tarmo Noobil, kes teisipäeval juhtis tähelepanu, et sellise sõnastuse korral tuleb arvesse võtta ka katlamaja ja keldriruumid.

Täna otsustas valitsus saata riigikogusse eelnõu, kus on kirjas, et eraldi alkoholiosakond peab olema poodides, mille müügipind on üle 450 ruutmeetri. Sotsiaalministeeriumist öeldi, et muudatus tehti, et lihtsustada järelevalvet. Erinevalt suurematest poodidest võib seal olla alkohol müügisaalist nähtav, aga sel juhul kaupluse müügisaali suurus deklareerida majandustegevuse registris, et tarbijakaitseameti järelevalvet lihtsustada.

Alkohoolsed joogid peavad edaspidi olema poodides paigutatud teistest kaupadest eraldi ega tohi olla märgatavalt nähtavad õuest. «See nõue puudutab eeskätt poode, mis paigutavad alkoholi müügipakendeid akendele või kelle puhul on alkohol muul viisil eksponeeritud väljapoole müügisaali. Seaduse jõustumisel peaksid need kauplused muutma alkoholitoodete väljapaneku asukohta müügisaalis või muutma näiteks vitriinid läbipaistmatuks,» ütles töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski.