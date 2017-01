Vikipeedias tekkisid erimeelsused presidendi ja kiriku suhteid kajastava artikli osas

Vikipeedia artikli «Kersti Kaljulaidi suhted Eesti Evangeelse Luterliku Kirikuga» arutelust ilmneb, et vikipedistid pole jõudnud ühisele arvamusele, kas taoline teemapüstitus peaks eraldi artiklina veebientsüklopeedias eksisteerima või peaks selle lisama põhiartikli «Kersti Kaljulaid» juurde.

Artikli arutelu / Vikipeedia

«Klatši jooksev kajastamine ei ole entsüklopeedia asi, isegi kui ajalehtedes ilmuvad kolumnid, kus kellegi suhet kajastatakse,» seisab arutelus. «Või tahate Mihkel Kunnuse suhetest kah eraldi artiklit teha? Aga miks ikkagi Toomas Hendriku üleaisalöömistest ei ole? Tehke siis ennem juba artikkel «Arnold Rüütli suhted õigeusu kirikuga», need on vähemalt olemas, mitte ühe mehe luul.»

Arutelust leiab ka vastandlikke arvamusi. «Ma ei leia, et siin oleks jutt isiklikest suhetest,» on seal kirjas. «Aga ka isiklikest suhetest võib minu meelest Vikipeedias rääkida. Kuidas ja millises mahus seda teha tasuks, peaks igal juhtumil eraldi vaatama.»

Vikipeedia täitmist edendava MTÜ Wikimedia Eesti tegevjuhi Kaarel Vaidla sõnul on president Kaljulaidi ja kiriku suhetest rääkiv artikkel loodud registreerimata kasutaja poolt ning kustutamismärkuse on samuti lisanud autor ise.

Artikli juures on märge, et see on esitatud kustutamiseks / Vikipeedia

Artikli loomine ja kustutamismärkuse lisamine on Vaidla sõnul tihedalt seotud põhiartikliga ning omakorda selle aruteludega. «Nimelt evis presidendi ja kiriku suhe avalikkuses märgatava tähelepanuväärsuse, mistõttu tundus asjakohane lisada vastav teave ka Vikipeediasse, paraku muutis see põhiartikli ebaproportsionaalseks, mistõttu loodi vastava küsimuse ulatuslikumaks käsitlemiseks eraldi artikkel,» selgitas Vaidla.

Kuivõrd on nüüd teema ümber avalik tähelepanu vähenenud, on Vaidla sõnul küsitav, kas Vikipeedias on selle kohta vaja eraldi pikemat artiklit või võiks küsimuse lühidalt kokku võtta presidendi kohta loodud Vikipeedia põhiartiklis.

Vaidla rääkis erimeelsusi tekitanud artikli tulevikust, et see kas kustutatakse ja olemasoleva teabe põhjal tehakse lühikokkuvõte põhiartiklisse või muudetakse see täiendavate viidete lisamisega objektiivseks ning kustutamismärkus eemaldatakse.

Artikkel president Kersti Kaljulaidi kohta / Vikipeedia

Vaidla lisas, et ilmselt on Vikipeedia kogukond äraootaval seisukohal ja kõige tõenäolisemalt püsib see artikkel veel mõnda aega praegusel kujul, seejuures kustutamismärkusega.

«Tegevjuhina leian, et artikli kustutamisel, täiendamisel või põhiartikliga liitmisel tuleb lähtuda Vikipeedia kogukonna kaasavate arutelude tulemustest,» kommenteeris Vaidla. «Seega nõustun ka praeguse kogukonna lühidalt kokkuvõttes äraootava seisukohaga, millest tulenevalt on teema ajutine tähelepanuväärsus selge, kuid pikemaajalisem entsüklopeediline tähelepanuväärsus küsitav.»

Samas rõhutas ta, et MTÜ Wikimedia Eesti ei sekku otseselt kogukondlikesse otsustusprotsessidesse.