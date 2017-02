EV99 arvamusriim Siim Sinamäelt: Paariamaa

Paariamaa

Autor: Siim Sinamäe

küürakat parandab vaid haud

eksole

sõltlase palk olgu surm

kui see pole riiklikult

reglementeeritud

ärge süstige kanepit ninna

ega ka suhu

türa teab kuhu

meil ju on valikuid

üks ment ütles

et meie ühiskond

ei ole veel valmis

kahekümne aasta pärast

võib-olla

oleme

tsiteerides endist peaministrit:

teeme sama asja,

aga paremini!

näe sõber

siin on viisteist eurot

too kaks viina

ja ära unusta

hapukurki

see on ju siiski

kultuur

tõmbame

likku

rihmaks

ja

sodiks

et ega täpselt ei teaks

ega saaks aru

mida teeb peaministe

et diivan oleks koos ajuga

pehmem

ja tunnete ampluua

väiksem

telekast tuleb ju

kõike mida vaja

natuke tragöödiat:

liiklusõnnetus hommikul

tipptunnil

midagi hingele:

näe kui armsad loomad

elistvere loomapargis

issand kui põnev

kas kangelane pääseb

eluga

pääseb küll, türa

sa vaatad seda sama asja

teises pakendis

juba teist korda

juba teist kümnendit

või rohkem veel

ja muutus tuleks

sinust enesest

kui sus eneses

midagi oleks

aga muutust ei tule

võib-olla ainult

kahekümne aasta pärast

nii et sõber

teeme sama asja

aga paremini

võtame selle pudeli

maksatsirroos hakkab nagunii

alles mingite dekaadide

pärast

näost

paistma

ma ütlen

teeme sama

aga

paremini