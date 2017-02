«Radar»: mis on Iris Janvieri moemaja fenomen?

Veel mõne aasta eest ei teadnud Iris Janvierist keegi midagi. Siiani koduperenaisena töötanud ja õpingutega tegelenud Arina Baranovskaja lõi Iiris Janvieri moemaja alles kuus aastat tagasi.

«Iris on lühike, Janvier on nagu jaanuar prantsuse keeles - tundus väga äge. Aga tuli välja, et marketingi mõttes ta peab lühem olema, 5-6 tähte ja kõik see. Aga sildid olid juba tellitud - 1000 tükki,» meenutab Arina naerdes.

Arina on kahe lapse ema. Kui ta 2011. aastal Estonian Business Schoolis ühe õppeaine raames äriplaani tegi, ei osanud ta aimatagi, et tema ideest saab alguse moemaja, kust ostavad kleite paljud naised, nende hulgas nii Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, kes poseerib Janvieri moemaja kleidiga näiteks ka oma ametifotol. Kuid ka armastatud ekstreemsportlane Kelly Sildaru.

«Tal on juba teine kleit meie oma, sest talle sobivad need. Ah, ta on noor, talle sobib kõik,» ütleb Arina.

On 22. veebruar hommik - üks väheseid hommikuid, kui Arina saab üksi kodus olla. Mees 10-aastase tütrega on ära ning 12-aastane poeg koolis. Arinal on mahti sirvida moeajakirju ning vastata kiirelt öö jooksul tulnud meilidele ja käia pere 4-aastase koeraga jalutamas.

«Kell 7 ärkame, pool kaheksa lapsed kooli. Süüa-juua. Kui on aega, siis tuleb trenn, kui kiire, siis trenni ei tule. Praegu on kogu aeg kiire ja trenni ei tule. Siis jookseme niimoodi. Mul on kaks last - ma pean olema perega. Koolilapsed, ma pean neile lõunad andma, viima-tooma,» räägib Arina.

Arina 10-aastane tütar on tubli iluvõimleja. Tema 12-aastane poeg Graig ehk nagu Arina kutsub, Greku, on aga tänaseks Eestis oma vanuseklassi edukaim BMX krossisõitja. Seiklussport on peres kõigile oluline. Arina abikaasa Mait Meriloo on üks elamusspordikeskuse Spot of Tallinn rajajaid.

Iris Janvieri moemaja asub Kadriorus Koidula tänaval. Oleme Arina külalisteks seal kaks päeva enne presidendi vastuvõttu. Tänaseks on moemajja oodata veel kolme naist, kelle kleidid veel pooleli on.

Kiired päevad enne presidendi vastuvõttu

«Mis nagu puudutab presidendi vastuvõttu, siis seal on nagu ette nii palju asju ja see on meile nagu nii tähtis asi, meile üldse. Siis on pidulik ja mõnus, hea. Selle jaoks on väga mõnus asju teha. Ja meie kleidid seal - see on ikka väga mõnna. Et päris kiired päevad aga mõnusad,» räägib Arina.

Üks, kes täna siia kleiti proovima tuleb, on Tallinn Music Week festivali peakorraldaja Helen Sildna. Ta pole kordagi varem oma selle aasta vastuvõtu kleiti näinud.

«Täna tuleb Helen, ma ei tea mis ta ütleb, sest ta ei ole näinud seda kleiti,» naerab Arina.

«Alati see 24. veebruar, see ilus kuupäev on minu jaoks kõige-kõige kiiremal ajal, väga viimasel minutil ikka helistasin Arinale. Ma tunnen tema maitset, tema teab minu maitset, selles mõttes on väga hea usalduslik side. Aga noh, alati on ju üllatus, alati hoiad natukene hinge kinni ja mõtled, et mis see saab olla. Mulle just meeldib see, et see on nagu õudsalt hea tunne, et kui sa töötad proffidega koos, kes tegelikult taipavad ära, et mis sulle sobib ja siis leitakse loominguline kompromiss. Et see kleit väljendaks disaineri käekirja ja väljendaks siis ka kandja olemust, et see saaks balanssi. Ma olen kogu aeg nagu see, et mida lihtsam joon, seda parem - siin on sama mõtteviis,» räägib Helen Sildna.