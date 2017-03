Terviseamet anomaalset müra elumajas ei mõõda

Sellest majast hakkasid kaebused tulema pärast seda, kui ühes korteris tehti remonti, kirjutab Põhjarannik. Naabrid kahtlustasid, et omanikud on remondi käigus rikkunud põranda konstruktsiooni, mis omakorda põhjustas heliisolatsiooni vähenemise. Narva linnavalitsuse arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti järelevalve osakond käis kontrollimas ja leidis, et põrandakatte vahetus korteris toimus nõuetekohaselt, ehitusprojekti ja väljastatud ehitusloa kohaselt ning tehnoloogiat ei ole rikutud.

Ent kaebused linnavalitsusse ei katkenud ning naabrid kurtsid, et korterist kostev olmemüra häirib elanikke endiselt.

Seetõttu otsustasid linnaametnikud pöörduda terviseameti poole päringuga, soovides teada, kas terviseamet saab kontrollida olmemüra vastavust kehtestatud normidele kortermajades. Põhjarannikule teatas terviseamet, et nemad kortermajades olmemüra mõõtmisi teha ei saa.

Terviseameti füüsikalabor selgitas, et neil puudub usaldusväärne metoodika ja seaduslik pädevus olmemüra mõõdistamiseks korterelamutes, «kuna meie mõõdetava müra allikaks ei saa olla teine inimene ega tema tegevus, sh lapse mängimine, esemetega põhjustatud löögid, perekonnatüli, vali televiisorivaatamine, klaverimäng vmt».

Pikemalt loe Põhjarannikust.