Ratas: Venemaa tegevus Ukrainas õõnestab Euroopa julgeolekukorda

Sellised arengud on muutnud dialoogi Venemaaga äärmiselt raskeks, ent me peame jätkama Venemaaga dialoogi NATO-Vene nõukogus, lausus Ratas Brüsselis ühisel pressikonverentsil NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga.

Ukraina, Gruusia, Moldova territoriaalse terviklikkuse taastamine peab olema selle dialoogi keskmes, sõnas peaminister. «Olen okupatsiooni all elanud ja tean, mida see tähendab. Vabadusel on hind.»

Eesti kavatseb hoida kaitsekulutused kõrgemal kahe protsendi tasemest sisemajanduse kogutoodangust vähemalt järgmised neli aastat, sõnas Ratas, nimetades kohtumist Stoltenbergiga viljakaks.

NATO vägede kohalolekul alliansi territooriumil on heidutav, mitte kunagi ähvardav mõju. Seetõttu tervitab Eesti rahvas USA vägede ja Saksa õhujõudude kohalolekut ning liitlasvägede pataljoni peatset saabumist, sõnas ta.

Peaminister kinnitas, et Eesti annab alliansis oma panuse ning vajadus edendada stabiilsust väljaspool alliansi piire on iseenesestmõistetav. Terrorismivastane võitlus on Ratase sõnul liitlaste ühine kohus.

«Olen pühendunud ELi ja NATO koostöö tugevdamisele Eesti ELi eesistumise ajal,» ütles Ratas. Eelmise aasta juulis NATO Varssavi tippkohtumisel vastu võetud deklaratsioonile NATO-ELi koostööst peavad järgnema edasised sammud, lausus valitsusjuht.