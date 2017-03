Fotod: riigikogu parklast ära aetud EKRE nõunik sai abi invakaardist

Postimehe andmetel ei ole mullu kevadel EKREsse astunud Karl Songisepal vastavat luba riigikogu parklas parkimiseks, kuid noormees tegi seda ikkagi. Seetõttu tuli talle korduvalt märkusi teha ja teda sealt ära ajada.

Kuna parlamendi ees ja sisehoovis on parkimisega niigi kitsas, antakse load neile, kes sinna parkida võivad. EKRE nõunikule seda luba ei jagunud.

Songisepale tuli seepeale appi tema kullakarva, 2005. aasta maasturi tuuleklaasile asetatud puudega inimesega sõiduki parkimiskaart. Nüüd on teda korduvalt märgatud parkimas veidi eemal, kuid siiski magusa koha peal oma töökoha läheduses otse Nevski katedraali kõrval.

Olgu öeldud, et ilma selle parkimiskaardita ta sinna parkida ei tohiks. Lisaks, parkimiskaart ei ole väljastatud talle, vaid hoopis tema isale, endisele kõrgele linnaametnikule Mati Songisepale.

Mäletatavasti mõisteti Keskerakonda kuulunud Mati Songisepp aastaid tagasi tingimisi vangi, kuna süüdistuse järgi võttis ta 144 000 eurot pistist. Kohtuprotsessi ajaks oli ta kogu raha ära kulutanud. Kusjuures, osa pistisena saadud rahast läks ka tema poja kardiharrastusele.

Oluline on märkida, et kellegi teise parkimiskaardi kasutamine ei ole lubatud. Seaduses on sätestatud seegi, et kui kaart on puudega inimese saatja auto aknaklaasil, tohib seda kasutada vaid siis, kui autos viibib ka inimene, kellele kaart väljastati.

Postimees läks seepeale riigikokku, et noormehelt endalt asja kohta küsida. «Ei-ei, see (puudega inimese parkimiskaart – toim.) on minu isa oma. Me tuleme isaga koos linna ja mina toon ta tööle, lähen ise tööle ja pärast viin ta koju.»

Küsimusele, kas ka sel hommikul tuli ta koos isaga tööle (kuna riigikogu juurde sõites oli ta autos üksi), vastas poeg: «Täna hommikul on isa natukene teisel pool vanalinna tööd tegemas, või noh, mis iganes asju ta seal teeb.» Sel hommikul parkis ta oma auto veidi eemale vanalinna tasulisse parkimistsooni.

Puudega inimese sõiduki parkimiskaart Oluline on teada, et parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule, mitte sõidukile ja seega on parkimiskaardi taotlemine, väljaandmine ja selle kasutamine isikupõhine ning lubatud ainult juhul kui tegemist on parkimiskaardi saanud isiku sõitude ja parkimisega. Andes parkimiskaardi kasutamiseks mitteõigustatud isikule või kui puudega inimest teenindav juht ei kasuta seda sihipäraselt, tunnistatakse kaart kehtetuks. Allikas: Eesti Puuetega Inimeste Koda

Kuna parajasti oli käimas hommikune fraktsiooni koosolek ja nõunik ei saanud koosolekult kauaks kõrvale jääda, soovitas ta küsimused saata meilile. Kolm küsimust talle teele pandud saigi.

Muuseas uurisime, kus kandis tema isa töötab, kaua on parkimiskaart tema auto tuuleklaasil olnud ja miks pargib ta ikkagi tööpäeva algul enda auto Nevski katedraali kõrvale, kuhu ta muidu parkida ei saaks, jättes vägisi mulje, et ta väärkasutab isale väljastatud kaarti.

«Minu isale on määratud keskmise astme puue ja talle on väljastatud invaliidsuskaart. Kuna ta vajab liikumisel abi, siis mina tema pojana aitan teda. On ebaeetiline hakata norima puudega inimese ja teda abistava inimese kallal erakonnale varju heitmise eesmärgil. Kas me peaksime isaga tegema Postimehe jaoks iga kord selfi, kui me koos linna tuleme?» oli noormehe vastus.