Sajad roolimobiilikud said trahvi

Politsei kontrollis üleeuroopalise teemanädala käigus kogu Eestis turvavöö ja laste turvavarustuse kasutamist ning juhtide kõrvalisi tegevusi.

Reidi tulemusena tabati 132 inimest, kes ei olnud kinnitanud turvavööd, neist 15 istusid tagaistmel. Lisaks ei olnud ühes peatatud sõidukis laps korrektselt turvatooli kinnitatud.

Samuti tuvastati üle 450 muu rikkumise, millest lõviosa moodustasid kõrvalised tegevused roolis, nagu sõidu ajal mobiiltelefoniga rääkimine või sõnumite saatmine.

Möödunudnädalane kontroll oli osa üleeuroopalise liikluspolitseinike võrgustiku TISPOL teemanädalast. Nädala jooksul korraldatati samalaadseid politseioperatsioone kogu Euroopas. Kui tavaliselt on nende käigus kontrollitud vaid turvavöö kasutamist, siis nüüd lisandus veel kõrvaliste tegevuste kontroll.

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik politseikapten Sirle Loigo ütles reidi tulemusi kommenteerides, et midagi rõõmustavat paraku öelda ei saa. Neid, kes turvavööd ei kasuta, on ikka liiga palju. Samuti on tema sõnul endiselt suureks probleemiks sõidu ajal roolis telefoniga lobisemine.

«Kui vaatame linnapilti, siis neid rikkumisi on ikka väga palju,» märkis ta, et selle põhjuseks on meie kiire elutempo, mis tingib vajaduse vahetpidamata infoväljas olla. «Tegelikkuses ei muuda see midagi, kui pool tundi telefoniga ei räägi. Kui on väga tähtis kõne, saab auto tee äärde tõmmata ja seal see kõne ära teha.»

Loigo sõnul arvatakse tihtipeale, et mis see roolis mobiiliga rääkimine ikka ära ole ega tajuta selle tegevuse ohtlikkust. Ehkki täpset statistikat, kui palju meil just sel põhjusel raskeid liiklusõnnetusi juhtunud on, ei ole, kinnitas Loigo, et neid ikka juhtub. Ta usub, et neid on kindlasti rohkem juhtunud, kui politseile teada on, sest paljudel juhtudel on väga keeruline hiljem tõendada, millega juht õnnetuse hetkel tegeles.

«Julgen aga öelda, et oleme jõudnud sinnamaani, kus Euroopa teedel tapab nutitelefon rohkem inimesi kui alkohol,» tõdes ta.

Neile, kes turvavarustust ei kasuta või kes roolis telefoniga lobiseb, politsei ei halasta. «Enam me hoiatust ei tee, vaid politseile vahele jäädes saab sõidukijuht kindlasti karistada,» rõhutas Loigo, et selles vallas on hoiatuste ja manitsuste aeg läbi.

Järgmine üleeuroopaline politsei teemanädal, mille käigus pööratakse kõikjal suuremat tähelepanu liiklejate turvavarustuse kasutamisele ja kõrvalistele tegevustele, toimub sel sügisel.

Juba aprillis toimub aga aktsioon «Mobiilivaba päev», mille käigus politsei juhib samuti tähelepanu sellele, millist ohtu võib endast kujutada autoroolis kõrvaliste asjadega tegelemine.