«Pealtnägija»: haigekassa petmist puudutav skandaal paisub

Eelmine saade rääkis loo Tervise Abi OÜ poolt väidetavalt toime pandud mastaapsest pettusest. Dokumendid ja tunnistajad tõestasid, kuidas Eesti üks suurim meditsiinitarvikute firma esitas aastaid haigekassale võltsarveid ja teenis patsientide pealt alusetult arvestuslikult kokku kümneid ja mõnede hinnangul koguni sadu tuhandeid eurosid. Haigekassa käivitas uurimise ja esitas reedel politseile ka süüteoteate.

Tänane «Pealtnägija» paljastab veel teisegi suure meditsiinitarvikute firma, kes esitas haigekassale vaat et veelgi suuremas mahus võltsarveid kui Tervise Abi OÜ. Selline avastus viitab juba süsteemsele pettusele ja on tõestus sellest, et probleemid saavad alguse puudulikust järelevalvest, millele viitas ka tunnustatud ortopeed Armin Heiman Vikerraadio saates «Uudis Pluss».

Pärast eelmist saadet võtsid «Pealtnägijaga» ühendust veel mitmed inimesed, kes olid kontrollinud oma retsepte. Nüüd on kindel, et erinevalt Tervise Abi OÜ esindaja väidetust toimus pettus mitmes ettevõtte müügikohas. Meenutuseks: eelmisel nädalal väitis Tervise Abi esindaja, advokaat Küllike Namm, et kogu skeem oli ühe töötaja väljamõeldis ja firma ei teadnud sellest midagi.

Kui haigekassa on seni jätnud mulje, et juhtumid on suhteliselt vanad, vahepeal on toimunud palju kontrolle ja üldpilt on muutunud oluliselt paremaks, siis tegelikult see nii ei ole – pettused toimusid veel hiljaaegu ja kõigi märkide järgi jätkub sama asi veel tänagi.

Vahepeal on selgunud seegi, et juba tunamullu märtsis teatas üks tähelepanelik inimene samasugusest jamast haigekassat, aga asutus ei teinud suurt midagi peale selle, et tänas inimest kodanikuaktiivsuse eest ja lubas, et firma (keda pettus puudutas - toim) juba tegeleb asjaga. Ehk teisisõnu: haigekassa usaldas firma selgitusi ega uurinud, kas samasuguseid juhtumeid võib olla veelgi. Nagu eelmine nädal selgus, oli neid aga sadu.

