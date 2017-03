Eesti Päevalehe majandusajakirjanik läheb EKRE meedianõunikuks

«Võtame tõepoolest fraktsiooni tööle nõuniku, kelle ülesandeks saab laias laastus strateegiline kommunikatsioon,» kinnitas fraktsiooni esimees Martin Helme BNS-ile Paasi tööle asumist. «Ta pole vaid pressiesindaja, vaid hakkab tegelema kommunikatsiooniga laiemalt.»

Küsimusele, miks partei valik langes just Paasile, vastas Helme, et EKRE-l on kogu aeg inimesi vaja. «Oleme kõrvu ja silmi lahti hoidnud, et meeskonda suurendada ja tugevdada. Kuidagi me siis sattusime niiöelda ühele leheküljele. Ühine tuttav viis meid kokku, ütleme nii. Paas võttis ikka natuke mõtlemisaega ka,» sõnas Helme.

Seni on EKRE kommunikatsiooniga tegelenud fraktsiooni nõunik Urmas Espenberg. «Espenberg teeb palju ära fraktsiooni sisest ja korralduslikku tööd. Ta upub töökoorma all,» sõnas Helme.