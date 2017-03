Sondas lekkis raudteele ohtlikku kemikaali, raudteeliiklus Narva suunas on peatatud

Kella 18ks olid päästjad lekkinud solvendi vahuga katnud ja esmase ohu likvideerinud.

Ida päästekeskuse pressiesindaja sõnul evakueeris vallavanem kohalikud inimesed esialgu rahvamajja. Pärast seda, kui päästeamet oli plahvatusohu likvideerinud, läksid inimesed rahvamajast laiali.

Kui suur kogus solventi lekkis, on praegu veel selgusetu. Pressiesindaja sõnul on ohuala 400 meetri ulatuses igas suunas suletud ja rongiliiklus on teadmata ajaks peatunud.