Laulupeo korraldajad kutsuvad üles lõkkeid süütama

Noortepeo korraldajad kutsuvad kõiki sel päeval kell 19 süütama oma kodupaigas lõkkeid, küünlaid või tõrvikuid, et olla osa noortepeo tule süütamisest, ja tähistada Eesti Vabariik 100 sünnipäevapeo algust. Oma kodupaigas võiksid kõiki inimesed – kogukonnad, perekonnad või sõpruskonnad – süüdata oma südametulest väiksemaid ja suuremaid lõkkeid, küünlaid või tõrvikuid.

«Kunagi varem ei ole noorte laulu- ja tantsupeo tuld nii suurelt süüdatud,» selgitas üks noortepeo juhtidest Heli Jürgenson. «Sündmuse teeb veelgi erilisemaks see, et tule süütamisega, mida loodetavasti paljud eestimaalased ka oma kodupaigas teevad, saab alguse ka ajalooline Eesti Vabariik 100 programm,» lisas ta.

Miks just 16. aprillil? Sest siis möödub sada aastat Eestimaa ja Liivimaa ühendamisest. XII noorte laulu- ja tantsupeoni jääb siis aga juba vähem kui sada päeva. «Me loodame väga, et 16. aprillil koos EV100 programmi algusega süüdatud tulesid kanname me kõik oma südameis kuni juuni lõpus ja juuli alguses toimuva noortepeoni,» ütles peadirigent Heli Jürgenson. «Kui üldlaulu- ja tantuspidude puhul mäletame suurejoonelisi tuleteekondi Tartust Tallinna, siis noortepidude eel tuleteekonna traditsiooni ei ole, sest noortepeod saidki 1962. aastal alguse Tallinnast.»

Oma tulesüütamise paluvad korraldajad jäädvustada ka foto või videona sotsiaalmeediasse ja lisada teemaviide #minajään. Parimad fotod jõuavad õhtul teleekraanile, mil kontserdist ning laulu- ja tantsupeo tulesüütamisest teeb otseülekande ka ETV.