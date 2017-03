Haigekassa tellib võltsarvete tõttu erakorralise auditi

«Kõigi huvides on võimalikult ruttu välja selgitada, kui suur on võimalike petuskeemide kaudu haigekassale tekitatud kahju ja kas haigekassa rakendatud kontrollimeetmed on olnud piisavad,» ütles haigekassa nõukogu esimees, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE).

Lisaaudit peab ministri sõnul andma ülevaate kahju ulatusest. Ühtlasi nõuab audit tema kinnitusel vastust küsimusele, kuidas peab haigekassa oma tänaseid tööprotsesse muutma nii, et taolisi olukordi tulevikus enam juhtuda ei saaks.

Haigekassa juhatuse esimees Tanel Ross kinnitas, et haigekassa seisab tuvastatud kahjude täieliku hüvitamise eest. «Politsei uurimise toetamiseks viime juba läbi ka omapoolseid analüüse ja tegevusi, et senisest veelgi tõhusamalt kontrollida lepingute täitmist ning tagada ravikindlustuse vahendite otstarbekas kasutamine,» sõnas ta.

Haigekassa on pöördunud ka kõikide meditsiiniseadmeid müüvate lepingupartnerite poole nõudega kontrollida üle partnerite müügitehingute dokumendid. Alates maist sõlmitakse meditsiiniseadmete müüjatega uued lepingud, milles sätestatakse senisest oluliselt ulatuslikumalt haigekassa lepingulise järelevalve õigused.

Uute lepingute eesmärk on muuhulgas võimaldada haigekassale suurem ligipääs toodete müügiga seotud dokumentidele, kontrollimaks nende vastavust õigusaktidele ja lepingule, seal hulgas kindlustatutele esitatud arvetele.

Haigekassa kinnitusel jälgivad nad ka ortopeediliste toodete arvete esitamist. Kõik esitatud arved läbivad enne tasumist täiendavad kontrollid, mis tähendavad täiendavate müügidokumentide esitamist.

Nii haigekassa menetluse kui politsei uurimise tulemuste kohta antakse teavet esimesel võimalusel.