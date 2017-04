Rohkem politseinikke tänavail: liikluses algab «must periood»

Ta tõi oma kogemustele tuginedes näiteks Soome, kus kolonnis on 30-40 autot ja keegi ei hakka kellestki närviliselt mööda sõitma. «Eestil on, mille poole püüelda,» märkis ta. «Me mõtleme pidevalt, et mingi naabri Ants kuskil ületab kiirust ja kasutab roolis telefoni ega mõtle, et tegelikult me teeme ka ise seda. Ei taheta tunnistada seda, ei taheta end muuta.»

Õnnetuste riskirühmaks on tema sõnul noored, kes võtavad liikluses rohkem riske ja kipuvad käituma nii, nagu teised ees käituvad. «Ehk kui nad näevad, et keegi rikub reegleid, aga karistust ei järgne, teevad nad sedasama. Meie saame järelevalvega just neid inimesi mõjutada.»

Teise ja väiksema grupi moodustavad need, kes eeskujulikult reegleid jälgivad, kolmandasse rühma kuuluvad aga inimesed, kes neid vaatamata patrullide olemasolule alaliselt rikuvad.

Viimastel aastatel on Eestis aastas hukkunud 70-80 inimest. Vigastatute arv on järjepanu kasvanud. Tänavu on juhtunud juba 262 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles on saanud surma 14 ja vigastada üle kolmesaja inimese.

Tikerpe tunnistas, et olukord liikluses ei ole sugugi paremaks läinud, mõneti oleme isegi tagasi läinud.

Olukorda loodetakse parandada uue liiklusohutusprogrammiga 2016–2025, millega on seatud eesmärgiks vähendada liiklussurmade ja raskelt viga saanute arvu ning saavutada 2025. aastaks olukord, mil liikluses ei hukkuks kolme aasta keskmisena enam kui 40 inimest aastas.

Selle üheks osaks on nullvisiooni põhimõte, Rootsist pärit liiklusohutuse lähenemisviis, mille idee on muuta liiklussüsteem selliseks, mis välistab inimlike eksimuste võimalusi. See tähendab, et kui tavapäraselt on kogu vastutus liikluse ohutu toimimise eest asetatud liiklejatele, siis uue mõtteviisi järgi lasub vastutus nii transpordisüsteemi kavandajatel, elluviijatel kui ka haldajatel. Ehk sõidukid peavad muutuma ohutumaks, taristud uuenema ja linnaplaneeringud vähem sõidukikesksemaks muutuma.

Vaata lisaks lugusid mullusest liiklusaasta kokkuvõttest: Graafik: Eesti liikluse kõige eluohtlikum päev ei olegi nädalavahetusel ja Graafik: enamik meie autodest on vähemalt kümnendivanused

ARVUD Mullu juhtus Eestis kokku 1459 kannatanuga liiklusõnnetust. Neis õnnetustes hukkus 71 ja sai viga 1821 inimest.

Liiklusõnnetusi juhtub rohkem aprillist septembrini (näiteks mullu juhtus jaanuarist märtsini keskmiselt 85 liiklusõnnetust kuus, aprillist septembrini 142 ning oktoobrist detsembrini 116 liiklusõnnetust).

Viimase viie aasta jooksul on vigastatute arv aasta-aastalt kasvanud (vigastatuid on rohkem aprillist septembrini, sest sel perioodil juhtub ka õnnetusi rohkem)

Kui alates 2011. aastast on aasta-aastalt liikluses üha vähem inimesi hukkunud, siis mullu tegi hukkunute arv üle mitme aasta taas väikese tõusu.

Mida suurem linn ja tihedam liiklus, seda suurema tõenäosusega satutakse liiklusõnnetusse. Nii juhtubki suurem osa inimkannatanutega õnnetustest kas Tallinnas, Narvas, Tartus, Pärnus või neid ümbritsevates maakondades.

Hukkunute ja vigastatutega liiklusõnnetustest koguni 71 protsenti juhtub Harjumaal ja Tallinnas.

Kui rääkida kindlustusjuhtumitest, siis neid juhtub rohkem talvel, lumesadude ja tuisuga, kui teed on libedad. Viimaste aastate talved on olnud pehmed ja seetõttu ei ole juhtumite arvus hüppelist kasvu olnud, välja arvatud mullune jaanuar, mis oli viimase paari aasta lumerohkeim, ja novembri algus, kui ootamatult maha sadanud lumi päevas umbes kolmsada plekimõlkimist põhjustas.

Novembri alguses ootamatult maha sadanud lumi tõi kaasa mitusada liiklusõnnetust, millest kümmekond olid tõsisemad. Liiklusõnnetus Rävala puiesteel. Foto: Maris Rumberg

Ent vigastatutega õnnetusi juhtub Eesti Liikluskindlustuse Fondi andmetel rohkem suvekuudel, kui kiirused on suuremad ja teedel liigub rohkem sõidukeid. Juunis, juulis, augustis toimub päevas keskmiselt neli liikluskindlustuse juhtumit, kus inimene viga saab. Need andmed ei sisalda kaskokindlustuse juhtumeid.